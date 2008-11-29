Правда про куріння: сигарети по-різному впливають на здоров'я чоловіків і жінок

Всесвітній день без тютюну, проголошений ВООЗ в 1988 році, відзначається щорічно 31 травня. Але якщо колись куріння вважалося переважно чоловічим заняттям, то сьогодні, хоча загальна кількість курців скоротилася, гендерний розрив став менше.

Експерти сходяться на думці, що куріння є одним з найнебезпечніших способів вживання тютюну. Сигаретний дим містить більше 4000 різних хімічних речовин, включаючи канцерогени і токсичні сполуки. Наприклад, чадний газ - газ без кольору і запаху, який пошкоджує життєво важливі органи і тканини з жахливою швидкістю.

Але в той час як багато небезпек куріння є загальними (ризик раку, серцевого нападу, інсульту, емфіземи, ХОЗЛ), чоловіки і жінки стикаються з деякими унікальними ризиками. Так, у чоловіків, які палять може спостерігатися зниження сексуальної функції і фертильності, а також зниження кількості і якості сперматозоїдів. Дослідження, опубліковане в травні 2019 року, показало, що у чоловіків, як і у жінок, є біологічний годинник, і куріння може їм сильно нашкодити.

При цьому жінки, які палять стикаються з підвищеними ризиками серцево-судинних захворювань, особливо якщо вони приймають оральні контрацептиви, і крихкості кісток, а також ранньої менопаузи і раку шийки матки.

Чоловіки і жінки також розходяться в розумінні причин, які спонукають їх палити. Набагато більше жінок курять через помилкове переконання, що це хороший спосіб контролю ваги. Крім того, жінки частіше починають курити через проблеми з самооцінкою, щоб ідентифікувати себе як «впевнену і незалежну». Зате чоловіки частіше використовують сигарети як метод боротьби зі стресом.

Як у чоловіків, так і у жінок куріння пошкоджує внутрішню оболонку кровоносних судин в легенях, що робить курців більш схильними до інфаркту та інсульту, ніж «в середньому по лікарні». За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, ризики ішемічної хвороби серця та інсульту у курців зростають в 2-4 рази, а раку легенів - в 25,7 раз