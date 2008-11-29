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Стиральная машина вибрирует ? Причины вибрации

Вибрации стиральной машины при отжиме белья могут быть связаны с поломками бытовой техники или тем, что она неправильно установлена.

Возможные причины проблемы

Если ваша стиральная машинка начинает сильно вибрировать, переходя в режим отжима белья. Для начала, разберитесь с тем, чем вызвана эта проблема. Запчасти для стиральной машины можно купить https://fix-hub.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/

Возможные варианты проблем:

  • Системы и узлы, отвечающие за отжим вещей, износились или вышли из строя. Сильный гул и тряска чаще всего сопровождают все же поломки;
  • Слишком мало или чрезмерно много белья находится в барабане. В последнем случае вещи будут распределяться при отжиме неравномерно, во втором – барабан станет крутиться без нужного утяжеления;
  • Из строя вышел электродвигатель стиральной машинки;
  • Наблюдается полный износ или нарушения креплений противовесов;
  • Проблемы возникли с подшипниками, пружинами или амортизаторами;
  • Между баком и барабаном застряли посторонние предметы (заклепки, пуговицы и т.д.).

Если вы приобрели стиральную машину недавно, то она может вибрировать из-за неснятых транспортировочных болтов.

Устранение неисправностей своими руками

Как показывает практика, наиболее часто чрезмерные вибрации стиральной машинки, появляющиеся спустя довольно длительный срок после ее покупки, появляются из-за обычной разбалансировки. Решить проблему можно собственными силами:

  • Выключите вилку агрегата из электросети.
  • Откройте дверцу. Если сделать это не получается, запустите режим аварийного слива жидкости.
  • После того, как дверь разблокируется, достаньте все вещи из барабана.
  • На две трети заполните барабан извлеченным бельем.
  • Закройте дверцу и начинайте процесс стирки заново.

При неисправности двигателя, стиральная машинка может сильно вибрировать как при стирке, так и при отжиме. Из строя в моторе выходит таходатчик – элемент располагается на задней части силовой установки и регулирует частоту вращения вала. Ремонтировать бытовую технику в таких ситуациях собственными руками не следует.
При проблемах с противовесом (пластиковый может лопаться и распадаться на части, бетонный - крошиться) рекомендуется покупка новой запчасти. Если вы не можете приобрести ее, в качестве временной меры попробуйте следующий вариант:

  • Смешайте цемент и клей ПВА;
  • Склейте части друг с другом.

Еще раз отметим, что решение это временное. Без покупки запчасти через несколько месяцев не обойтись. Если вибрации начались из-за дефектов крепления противовеса, выполните регулировку или замените крепежные элементы.
Если вибрации сопровождаются скрежетанием, причина может состоять в поломке подшипников (нуждаются не в ремонте, а в полной замене).

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