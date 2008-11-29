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Стиральная машина вибрирует ? Причины вибрации
Вибрации стиральной машины при отжиме белья могут быть связаны с поломками бытовой техники или тем, что она неправильно установлена.
Возможные причины проблемы
Если ваша стиральная машинка начинает сильно вибрировать, переходя в режим отжима белья. Для начала, разберитесь с тем, чем вызвана эта проблема. Запчасти для стиральной машины можно купить https://fix-hub.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/
Возможные варианты проблем:
Если вы приобрели стиральную машину недавно, то она может вибрировать из-за неснятых транспортировочных болтов.
Устранение неисправностей своими руками
Как показывает практика, наиболее часто чрезмерные вибрации стиральной машинки, появляющиеся спустя довольно длительный срок после ее покупки, появляются из-за обычной разбалансировки. Решить проблему можно собственными силами:
При неисправности двигателя, стиральная машинка может сильно вибрировать как при стирке, так и при отжиме. Из строя в моторе выходит таходатчик – элемент располагается на задней части силовой установки и регулирует частоту вращения вала. Ремонтировать бытовую технику в таких ситуациях собственными руками не следует.
Еще раз отметим, что решение это временное. Без покупки запчасти через несколько месяцев не обойтись. Если вибрации начались из-за дефектов крепления противовеса, выполните регулировку или замените крепежные элементы.
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