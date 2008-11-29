Стиральная машина вибрирует ? Причины вибрации

Вибрации стиральной машины при отжиме белья могут быть связаны с поломками бытовой техники или тем, что она неправильно установлена.

Возможные причины проблемы

Если ваша стиральная машинка начинает сильно вибрировать, переходя в режим отжима белья. Для начала, разберитесь с тем, чем вызвана эта проблема. Запчасти для стиральной машины можно купить https://fix-hub.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/

Возможные варианты проблем:

Системы и узлы, отвечающие за отжим вещей, износились или вышли из строя. Сильный гул и тряска чаще всего сопровождают все же поломки;

Слишком мало или чрезмерно много белья находится в барабане. В последнем случае вещи будут распределяться при отжиме неравномерно, во втором – барабан станет крутиться без нужного утяжеления;

Из строя вышел электродвигатель стиральной машинки;

Наблюдается полный износ или нарушения креплений противовесов;

Проблемы возникли с подшипниками, пружинами или амортизаторами;

Между баком и барабаном застряли посторонние предметы (заклепки, пуговицы и т.д.).

Если вы приобрели стиральную машину недавно, то она может вибрировать из-за неснятых транспортировочных болтов.

Устранение неисправностей своими руками

Как показывает практика, наиболее часто чрезмерные вибрации стиральной машинки, появляющиеся спустя довольно длительный срок после ее покупки, появляются из-за обычной разбалансировки. Решить проблему можно собственными силами:

Выключите вилку агрегата из электросети.

Откройте дверцу. Если сделать это не получается, запустите режим аварийного слива жидкости.

После того, как дверь разблокируется, достаньте все вещи из барабана.

На две трети заполните барабан извлеченным бельем.

Закройте дверцу и начинайте процесс стирки заново.

При неисправности двигателя, стиральная машинка может сильно вибрировать как при стирке, так и при отжиме. Из строя в моторе выходит таходатчик – элемент располагается на задней части силовой установки и регулирует частоту вращения вала. Ремонтировать бытовую технику в таких ситуациях собственными руками не следует.

При проблемах с противовесом (пластиковый может лопаться и распадаться на части, бетонный - крошиться) рекомендуется покупка новой запчасти. Если вы не можете приобрести ее, в качестве временной меры попробуйте следующий вариант:

Смешайте цемент и клей ПВА;

Склейте части друг с другом.

Еще раз отметим, что решение это временное. Без покупки запчасти через несколько месяцев не обойтись. Если вибрации начались из-за дефектов крепления противовеса, выполните регулировку или замените крепежные элементы.

Если вибрации сопровождаются скрежетанием, причина может состоять в поломке подшипников (нуждаются не в ремонте, а в полной замене).