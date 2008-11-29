Трамп запросив Зеленського в Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Про це повідомила прес-служба українського лідера в суботу, 1 червня.

- Президент України Володимир Зеленський вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Дональуа Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона, - відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн, додали в Адміністрації президента.

Даних про дати візиту Зеленського в США поки немає, проте, за даними джерел "Дзеркала тижня", він відбудеться вже після можливої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в кінці червня.

"При цьому потрібно пам'ятати, що для Трампа Україна -" фішка "на американо-російському переговорному столі, - пише видання. - Відбудеться предметна розмову щодо врегулювання конфлікту в Донбасі ... Важливе питання до Зеленського на переговорах:" За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала? ". Прийшов час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобуток, порти і т.д. До продажу землі Зеленський і його команда готові".