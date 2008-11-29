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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Мери українських міст об'єднуються для походу в парламент
Одеський міський голова анонсував з'їзд партії мерів.
З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Він зазначив, що до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія "Довіряй справам", а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.
За його словами, на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади - не тільки Харкова, Одеси та Ужгорода - зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.
"Ідея такої консолідації зусиль затребувана і своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні і успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами", - підкреслив Труханов.
При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії на заваді успішності об'єднаної політсили.
"Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму і порожніх обіцянок. Люди будуть вибирати тільки тих, чию роботу видно. І саме цей фактор дозволить відібрати в парламент дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців", - підсумував Геннадій Труханов .
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