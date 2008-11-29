Как можно отслеживать доставку авто из США?

В наше время все больше и больше людей, которые проживают на территории Украины, задумываются о покупке автомобиля из-за границы. Основной страной, которую выбирают люди для покупки, являются Соединённые Штаты Америки. Главная причина этого в том, что в США автомобили, бывшие в употреблении , стоят не так дорого, как в Украине. Также американское авто производство занимает лидирующие позиции на мировом рынке относительно качества. Даже при условии, что вам потребуется оплатить доставку, вы можете быть уверены в том, что вы совершили эту покупку.

Но, как бы прискорбно это не звучало, у большинства людей возникают сомнения и такие вопросы, как:

"Не обманет ли меня продавец?" "Как осуществить оплату за покупку?" "Каким образом купленный автомобиль будет доставлен в Украину?"

Как доставить машину из США в Украину?

Если у вас возникли такие вопросы, то эта статья специально для вас. Дабы избежать обмана, вы можете приобрести автомобиль на различных сайтах или аукционах, которые за небольшую плату станут посредниками в совершённой сделке. Используйте только проверенные сайты, чтобы не стать жертвой мошенников.

На данный момент используют всего четыре вида доставки:

1) Перевозка автомобиля с помощью железнодорожных путей сообщения.(не подходит при перевозках из США в Украину).

Такой вид доставки осуществляется в вагонах разного вида.Главный плюс такой доставки-малая цена. Один большой минус-требуется много времени на перевозку.

2) Перевозка при помощи авиатранспорта.

Автомобиль погружают в самолёт и отправляют в страну назначения. Данный способ является самым быстрым, но и самым дорогим. Но его цена оправдана, так как сотрудники, осуществляющие перевозку, отвечают за возможные повреждения.

3) Доставка автовозом или контейнеровозом.

Осуществляются при помощи специального оборудования.Автомобиль необходимо закрепить на твердом грунтовом покрытии в месте назначения. Очень надежный, мобильный и сравнительно недорогой способ.

4) Перевозка морем.

Такая перевозка легковых автомобилей производится на паромах или кораблях. В последнем случае авто грузится в специальный контейнер. Отличается надежностью и низкой стоимостью.

Для того. чтобы отслеживать доставку, вам понадобится лишь трэк номер. Как вы могли понять, цена доставки зависит от метода доставки. Главными факторами являются время и вес машины. Если вы хотите скорее опробовать ваш новенький автомобиль - платите больше. Всё просто!