Рада прибрала останню перешкоду для імпічменту президента

Розмови про правове врегулювання процедури імпічменту президенту України велися мало не з самого початку здобуття країною незалежності. Але все президенти, з цілком зрозумілих причин, намагалися всіляко блокувати цей процес. І хоча процедура частково приписана в Конституції України та Регламенті парламенту, на практиці застосувати її було важко.

Причина - не було виписаної процедури створення спеціальної слідчої комісії парламенту, яка розглядала б склад злочину президента, через який його відправляють у відставку.

Тепер "послати" депутатів стане складніше

І ось тепер парламент прийняв закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", який підтримали 279 голосами. Перед другим читанням депутати за три дні розглянули 700 поправок.

Відповідно до закону, спеціальна тимчасова слідча комісія (ТСК) парламенту офіційно стає колегіальним тимчасовим органом, до якого входять нардепи, спецпрокурор і спецслідчі.

Верховна Рада створює спеціальну слідчу комісію згідно ст.111 Конституції України для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Для ініціювання імпічменту та створення ССК необхідно зібрати не менше 300 підписів депутатів.

Комісія розслідуватиме обставини вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, який і стане основою для його імпічменту. Члени комісії матимуть доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, в тому числі і до таємних.

Термін діяльності спеціальної слідчої комісії, уповноваженої на розгляд імпічменту, складе 3 місяці. Після цього комісія повинна внести на розгляд парламенту проект про звинувачення президента або проект про припинення процедури імпічменту.

За фактом цей закон дає всі повноваження повноцінно працювати такій комісії. Вона зможе отримувати всю інформацію, зобов'язує офіційних осіб давати показання і долучає всю отриману інформацію до матеріалів справи.

До прийняття закону таких повноважень у ТСК не було.

"ГПУ, Нацполіція, СБУ, НАБУ і САП могли (до прийняття закону, - ред.) Ігнорувати дачу показань депутатам і приховувати інформацію. Як глава двох ТСК я можу сказати, що правоохоронні і слідчі органи користуються цим по максимуму. Якщо є можливість не приходити на ТСК, то не приходять. Якщо можуть не давати інформацію, то не дають. І цей закон дозволяє виправити ситуацію ", - написав у Фейсбук народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, що зараз в парламенті зареєстровано два законопроекти про імпічмент президенту України. Один від чинного глави держави Володимира Зеленського, другий від "Самопомочі". Але в них, як і в Конституції України та Регламенті парламенту, не була прописана процедура створення функції і права спеціальної комісії і спецпрокурора, який буде розслідувати злочини глави держави. І ось тепер цей пробіл заповнений новим законом.

- Тепер відкритий шлях до прийняття закону про сам імпічмент. Але, на жаль, він стає елементом піару в прийдешньої парламентської кампанії, а не бажанням впорядкувати питання відставки президента. Зеленський обіцяв ухвалення закону про імпічмент, але його закон майже повністю списаний з регламенту парламенту. Тобто цей документ знову створений тільки під одного інтересантом - чинного президента, - розповів політолог Віталій Бала.

Відставки не пройшли

Парламент спробував безуспішно відправити у відставку ряд міністрів, які були призначені за квотою екс-президента Петра Порошенка. Це міністр закордонних справ Павло Клімкін, глава оборонного відомства Степан Полторак і голова СБУ Василь Грицак. Всі вони, дотримуючись заклику в інавгураційній промові Володимира Зеленського, написали заяви про відставку.

Сам президент розповів, що пропонував Климкіну залишитися, але той відмовився під приводом бажання почати самостійну політичну кар'єру. А ось Степан Полторак погодився залишитися на посаді глави Міноборони.

Але депутати проголосували проти їх догляду. За відставку Павла Клімкіна - всього 137 депутатів, Полторака - 67, Грицака - 78.

- Зеленський закликав до відставок, але вони підуть, і хто буде виконувати їх функції в перехідний період? Виконуючий обов'язки? Так це серйозне зниження рівня, яке впливає на ефективність керівництва. Навіщо ці ігри? Знову ж вибори на носі. Президент таким чином експлуатує запит на оновлення влади. І це буде коником партії "Слуга народу" під час виборчої кампанії, яка буде будуватися виняткового на негативних сторонах попередньої влади. "Всі кругом і завжди - погані, тільки ми одні хороші", - вважає Віталій Бала.