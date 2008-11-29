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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Горящие туры
Горящие туры стали реальным и значимым сегментом туристического рынка. Он демонстрирует устойчивый рост и, благодаря разнообразию предложений, пользуется все большей популярностью. Помимо финансового аспекта, а и именно, более доступными ценами, практика горящих туров привлекает и другими явными преимуществами:
Отдыхать по горящим путевкам можно в любое время года, что очень удобно для тех, чей график занятости носит непостоянный или сезонный характер.
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Горящие туры цены, которых подверглись максимальному снижению, стали объектом пристального внимания корпоративных туристов, обожающих отдыхать в составе сплоченного общей работой коллектива. Они с удовольствием обменяли загородные пикники с шашлыком на пляжные вечеринки в Анталии или Хургаде. Такие туристы всегда держатся сплоченно и их сразу можно распознать на улицах Кракова, Вены и других европейских городов. Впрочем, с них быстро и заметно слетает провинциальный налет и вскоре между ними и обычными европейскими туристами не будет никакой разницы, кроме как языковой. Горящие туры – настоящий входной билет во всемирный туристический клуб.
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