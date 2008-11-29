777 Original — одно из самых лучших и надежных онлайн-казино

Каждый человек, которому нравится играть в казино, часто не может определиться, какому сайту отдать предпочтение. На просторах интернета их огромное количество, но не все они гарантировано безопасные, надежные и честные в игре. Чтобы не нарваться на мошенников, рекомендуем обратить внимание на 777 Original.

О виртуальном казино

Оно завоевало популярность в 90-е гг., когда люди играли в реальных залах. Сейчас можно запустить разнообразные игры с компьютера или любого гаджета. Такое стало доступно в 2012 г. Причем это возможно во всех странах.

Интернет-ресурс оформлен в привлекательном дизайне с преобладанием синих и красных тонов. Сайт приятно удивит большим разнообразием игр и бонусов. В интерфейсе спокойно разберется даже начинающий пользователь. Каждая вкладка соответствует своему названию.

Казино имеет лицензию Кюрасао, защищено современными шифрами. Поэтому мошенники не смогут получить данные о личных данных и банковских транзакциях пользователей. Оплата принимается в рублях, долларах, гривнах.

Бездепозитный бонус

Новым пользователям казино дарит грандиозный бездепозитный бонус. Для получения нужно пройти регистрацию. Это можно сделать двумя способами:

через страницу в социальной сети;

заполнив анкету (электронная почта, телефонный номер, игровая валюта и т.д.).

В конце регистрации необходимо согласиться с условиями пользовательского соглашения. После этого нужно только скачать клиентскую программу и активировать код бездепозита, размер которого составляет 3 тыс. руб. или 1 тыс. грив.

Бонусы от казино

Бонусная политика предусматривает:

депозитные прощения;

бонусы-кэшбеки каждую неделю;

подарки;

турниры;

лотереи;

розыгрыши.

При совершении ставок накапливаются очки, тем самым повышается пользовательский рейтинг.

Преимущества 777 Оригинал

Интернет-ресурс имеет несомненные достоинства:

Быстрый вывод денежных средств. Выплата возможна на все популярные платежные системы.

Пополнение игрового счета любым удобным способом: банковской картой, через электронные кошельки и т.д.

На сайте представлены как новые оригинальные игры, так и традиционные слоты. Благодаря этому каждый пользователь, даже самый привередливый, найдет для себя что-то.

Игра возможна в любое время и в любом месте. Программу очень просто установить на компьютер, ноутбук или планшет. Дальше нужен только доступ к интернету. Причем не важно, какой скорости он будет. Благодаря новейшему и продуманному программному обеспечению работа приложения быстрая.

После прохождения регистрации администраторы и разработчики гарантируют безопасность лицевого счета и конфиденциальность личных данных.

Для пользователей работает круглосуточная техническая поддержка (без праздников, выходных и перерывов).

Наличие SMS-банкинга.

Самым главным достоинством является то, что виртуальные посетители при выигрыше получают щедрый процент, составляющий 98%.

Разнообразие игровых слотов

На сайте представлен огромный выбор игровых автоматов. Казино ведет сотрудничество с известнейшими провайдерами: IGT, Novomatic, Игрософт, NetEnt. Главный акцент делается на слоты классического типа. Имеется и много новинок, привлекающих креативностью. Популяризации игр способствуют символика, фриспины, бонусные ряды, раунды риска.

Для любителей карточных игр имеются блэкджек, видео-покер, баккара, холдем, рулетка. Мгновенные лотереи Бинго и Кено дают возможность благодаря собственной интуиции получить крупный выигрыш.