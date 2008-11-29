Велика економічна війна Трампа лякає інвесторів

Президент Трамп вирішив відкрити ще один фронт торгової війни, на цей раз з Мексикою.

На всі її товари, що надходять в США, 10 червня будуть введені 5% -е тарифи, повідомив в п'ятницю Трамп в своєму "Твіттері". І якщо Мексика не вирішить проблему нелегальної міграції, кожен місяць тариф буде рости на 5%. Станом на жовтень тарифи становитимуть 25%.

Чиновники адміністрації відзначили, що "про ефективність цих заходів" вони будуть судити щодня і щотижня, спираючись виключно на суб'єктивні критерії, такі як "істотне скорочення потоку міграції".

Фінансові ринки були шоковані, після того як Трамп виступив з цією заявою в п'ятницю: індекс Dow Jones Industrial Average впав більш ніж на 300 пунктів.

Економіки США і Мексики тісно пов'язані, і подібні заходи вдарять по американським споживачам. Крім того, це зачепить автомобільну промисловість з її ланцюгами поставок по всій Північній Америці. Світова автомобільна промисловість уже страждає від слабких продажів і скорочень робочих місць. GM і Ford відзначили, що на початку торгів в п'ятницю ціни на їхні акції впали більш ніж на 3%.

Тарифи значно скорочують шанс ратифікації переглянутої угоди НАФТА. Як відомо, в минулому році 3 країни схвалили переглянутий договір, проте його необхідно ратифікувати в трьох законодавчих органах.

Тарифи вводяться в самий невідповідний час. Зараз посилюються побоювання з приводу уповільнення зростання світової економіки. Ускладнюється торгова війна між США і Китаєм. Morgan Stanley прогнозує, що економіка США може перейти в рецесію.

Нафта показала найбільше за 6 місяців падіння. На торгах в п'ятницю акції WTI і Brent впали на 2%. При цьому WTI склала $ 55,34 за барель, а Brent опустилася нижче $ 64 за барель.

За даними Argus Media, тарифи вплинуть на торгівлю енергоносіями з Мексики в США, в минулому році її обсяги досягли $ 13 млрд, включаючи 665 тис. барелів на добу нафти і 53 500 барелів на добу нафтопродуктів.

Чим відповість Мексика, поки неясно. Вона може ввести відповідні тарифи, як у випадку з Китаєм. Згідно з даними Argus Media в 2018 р Мексика імпортувала товари на суму $ 265 млрд, в тому числі нафту і нафтопродукти - на суму $ 34 млрд, пластмасу - на $ 18 млрд.

Нова американо-мексиканська торгова війна негативно позначиться на нафтовому ринку. Він уже рухається по негативній траєкторії.

"На тлі зростаючих побоювань, що протекціоністська торгова політика скоротить попит, ціни на нафту впали. Ми спостерігаємо слабкі дані по усіх напрямках, починаючи з показників на ринку нафти і закінчуючи макроекономічними цифрами. Останні дані про світовий попит на нафту також виявилися негативними. У березні в порівнянні з попереднім роком світовий попит впав на тлі зниження попиту в ОЕСР і особливо помітним спадом в Європі ", ─ зазначає Standard Chartered.

Перебої з поставками торкнулися Венесуели, Ірану і Лівії, а торгова війна може вплинути на всю світову економіку. Ризики втрат для нафти через слабкий попит несуть більше значення, ніж ризики підвищення через перебої з поставками, згідно Standard Chartered.

У той же час ОПЕК + може продовжити скорочення виробництва до кінця року на тлі низьких цін. Вони чинитимуть тиск на американських сланцевиків.