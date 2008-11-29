Где взять компост

Компост является удобрением, которое в принципе может приготовить любой садовод. Главный ресурс, который для этого понадобится – время. Ну и естественно растительное сырье, но его полно на любом дачном участке. Если же вы не хотите ждать чуть больше года, а именно столько и длится процесс разложения, то можете приобрести готовый компост. По качеству он будет даже лучше домашнего, так как его приготовлением занимались профессионалы. В этой статье мы рассмотрим оба варианта.

Самостоятельное приготовление компоста

Первым делом нужно изготовить или приобрести емкость. Или можно поступить проще, просто выкопайте яму в удобном месте. Затем на ее дне необходимо выложить дренажный слой, для этого используем ветки. После этого, слоями, выкладываем сырье. Между слоями делаем прослойку из земли, или, если есть, из навоза. В качестве ингредиентов можно использовать практически любой вид органики:

Скошенная трава (без семян);

Падалица (опавшие груши, яблоки);

Листья;

Отходы с кухни (очистки овощей и фруктов, скорлупа, кофейная гуща, содержимое чайных пакетиков).

В процессе разложения компосту может иногда понадобится полив, также не забываем его иногда переворачивать, это необходимо для циркуляции воздуха.

Покупка готового компоста: какой лучше выбрать?

Сейчас многие отдают предпочтение гумифицированному компосту на основе куриного помета. В первую очередь потому, что он предельно насыщен гумусом. А это как раз то что надо для изнеможенной почвы. Также она богат на такие микроэлементы как сера, магний и кальций. Они необходимы в качестве подкормки для растений.

Еще одним практичным вариантом является гранулированный куриный помет. Он относится к концентрированным органическим удобрениям. Благодаря прессованию он содержит в себе минимум влаги и максимум питательных веществ. Последние кстати впитываются растениями достаточно быстро и практически полностью. Используя гранулированный куриный помет можно забыть о минеральных удобрениях, так как он способен полностью их заменить.

Какой же вариант наиболее оптимальный?

Если вам удобрение нужно не срочно, то в принципе вы можете заняться самостоятельным приготовлением компоста. Однако в таком случае нужно тщательно следить за ингредиентами, чтобы не испортить его зараженной растительностью. Если же времени и желания этим заниматься нет, то проще приобрести уже готовый компост. Он будет сразу готов к применению и гарантировано даст результат.