Іран спрогнозував удар по світовій економіці через торгові війни

Торгова війна між США і Китаєм стала викликом для світу, який може позначитися на світовий добробут і привести до багатомільярдних втрат, заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

"Торгова війна Китаю і США є одним з головних міжнародних викликів, наслідки якого можуть вийти за рівень двосторонніх відносин цих країн", - сказав Мусаві, зазначивши, що торгова війна може позначитися на процвітання і благополуччя всього світу.

За його словами, опублікованими на сайті відомства, підхід США щодо Китаю Тегеран вважає "свого роду економічним тероризмом", який явно заслуговує на осуд.

Він також зазначив, що позиція США привела до утворення торгової війни з Китаєм, а статистика і аналітичні дослідження показують, що зниження світового ВВП через війну може скласти $ 600 млрд, що буде означати в тому числі зростання бідності та зниження стандартів рівня життя.

Останній раунд американо-китайських переговорів з торгівлі завершився в середині травня безрезультатно на тлі чергового підвищення американських мит на китайські товари.

США 10 травня підвищили мита на імпорт китайських товарів на суму $ 200 млрд з 10% до 25%. Крім того, Вашингтон почав підготовку до введення підвищених мит на імпорт китайських товарів ще на $ 300 млрд.

Китай у відповідь оголосив про введення підвищених мит на американські товари на суму $ 60 млрд з 1 червня.