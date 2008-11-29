Профессиональные и любительские квадрокоптеры с камерой

Большой выбор беспилотных аппаратов для съемок представлен в интернет-магазине «Планета Хобби» по адресу https://modelistam.com.ua/kvadrokoptery/videokameroi-c-766/, где каждый может подобрать для себя самый оптимальный вариант. Камеры с различным разрешением позволяют производить, как любительскую съемку, так и профессиональную. Цены на беспилотники самые различные, есть даже функциональные коптеры по бюджетной цене.

К примеру, Hubsan X4 H107C с HD RTF имеет встроенную камеру и способен снимать видео с разрешением 720р. Стоимость такого беспилотного аппарата 1899 грн. Или мини-квадрокоптер с р/у Helicute H816HW WAVE-RAZOR, с барометром и 1-омегапиксельной камерой WiFi за 1950 грн. Это и видео в хорошем формате и панорамные фотографии отличного качества.

Чтобы вести качественную съемку беспилотный аппарат, помимо камеры, должен иметь:

мощные двигатели;

емкостную батарею;

функциональное ПО.

Управление должно быть легким и понятным, чтобы в воздухе дрон слушался команд оператора.

Любительские снимки

Беспилотные аппараты с камерами разрешением матрицы в 720 точек на дюйм позволяют делать качественные снимки. Естественно, что это не профессиональные фото, но для размещения их в соцсетях, вполне достаточно. Изображение выходит четкое, а не размытое, а этого достаточно, чтобы пользователи по достоинству оценили качество фото. К примеру, мини-беспилотник Cheerson CX-10W Wi-Fi, оснащен камерой 0,3 МП, чего достаточно для детских забав и любительского пользования. Зато летные качества достаточно на высоком уровне – он способен находиться в воздухе до 7 минут, три скоростных режима, весит все 15 гр., 4 канала управления. Стоимость такого мини-дрона 1300 грн.

Профессиональная съемка

К беспилотным летательным аппаратам с камерами такого уровня предъявляются совершенно иные требования, так как во многих случаях сделанные снимки ложатся в основу технической документации. К примеру, при составлении сметы ремонтно-строительных работ и обследовании высотного объекта недвижимости. Или при составлении геодезических карт, где требуется качество и точность.

Для этих целей подойдет мультикоптер DJI Mavic 2 Pro, стоимостью 47820 грн..., оснащенный матрицей камеры CMOS 1” на 20 Мп, и настраиваемой диафрагмой, f/2,8 – f/11. Это будут качественные снимки, при различных видах использования.