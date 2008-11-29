США не зможуть ізолювати Іран без участі Туреччини

Сполучені Штати посилили тиск на Тегеран до безпрецедентного рівня, ввівши повну заборону на імпорт іранської нафти і оголосивши іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. Загострює ситуацію і відверте брязкання зброєю з обох сторін.

Антиіранську політику Вашингтона беззастережно підтримують всі американські союзники на Близькому Сході, за винятком Туреччини, єдиного члена НАТО в регіоні. Незважаючи на те що США роблять найрізноманітніші кроки для ізоляції Ірану, зростання напруженості між Америкою і Туреччиною може підірвати всі ці зусилля.

В останні роки американо-турецькі відносини знаходяться в стані занепаду і безвиході. Посилення економічної кризи все більше віддаляє її від США. Президент Реджеп Тайіп Ердоган зруйнував навіть зовнішній фасад демократії, анулювавши недавні вибори мера Стамбула, які виграла опозиція.

Рішення Туреччини відмовитися від дотримання основних принципів демократії при збереженні формального союзу зі Сполученими Штатами і Заходом стало складною дилемою. Придбання Анкарою російських ракетних комплексів С-400 та інші викликають роздратування в Білому домі. Такі кроки - результат зміни пріоритетів і цінностей, вважає американський журнал The National Interest.

У той же час, коли справа стосується Ірану, у Туреччині, незалежно від посиленого в ній авторитаризму, виникають стратегічні побоювання. Війна в Сирії виснажила ресурси Туреччини і послабила її межі. Будь-яка перспектива нестабільності в Ірані - кошмар для Анкари, оскільки на турецькій території вже 3,6 млн сирійських біженців. Коли Іран пригрозив Європі висилкою 3 млн афганських біженців у відповідь на санкції США, найбільше цього кроку злякалася Туреччина, а не Європа.

Відволікання військових сил на кордон з Іраном, прийом додаткових афганських (і, можливо, іранських) біженців, а також боротьба зі зростаючим потоком наркотиків - серйозні загрози безпеці Туреччини, так як вони виснажують і без того ослаблену економіку і ще більше дестабілізує країну.

Якщо Сполученим Штатам не вдасться поліпшити відносини з Туреччиною і оживити з нею контакти за допомогою усунення негативних наслідків антиіранських санкцій для турецької економіки, Анкара може розширити зв'язки з Тегераном, щоб підірвати ізоляцію останнього. Зближення Туреччини з Іраном послабить тиск на іранську економіку, збільшить загрозу безпеці США в регіоні і завдасть шкоди "м'якій силі" Вашингтона і його союзників.

В останні тижні між Туреччиною і Іраном помітно збільшилися двосторонні візити на найвищому рівні; дві країни явно намагаються знайти точкидотику: Туреччина допомагає Ірану подолати наслідки санкцій США, а Іран в свою чергу використовує свій вплив в Сирії для ослаблення побоювань Туреччини.

Якщо будь-яка держава (світова або регіональна) хоче розробити ефективну стратегію для Близького Сходу, то в неї, крім іншого, не можна включати одночасно ворожі відносини з Туреччиною і Іраном. Тільки Туреччина та Іран можуть урівноважити один одного в Іраку і Сирії як регіональні держави, а якщо вони об'єднаються, то буде дуже важко обмежити їхній спільний вплив.

Висновок Туреччини з ролі балансира і спроба ізолювати Іран не найрозумніший крок. Анкара, безперечно, втратила значну частину свого впливу в Іраку і Сирії, але у Туреччині в арсеналі все ще багато різних інструментів, у тому числі військова присутність в Сирії і тісні економічні зв'язки з Північним Іраком. Розмір і географічне розташування Туреччини дають їй значний потенціал для регіонального впливу, навіть якщо вона загрузла сьогодні у внутрішніх проблемах.

Регіональна стратегія Ірану являє собою поєднання широкого спектру взаємопов'язаних інструментів, важливим компонентом яких є "м'яка сила". Спонсорування шиїтського сектантства - важливий пункт в іранській зовнішній політиці. Коли зусилля Ірану по розпалюванню шиїтських заворушень будуть супроводжуватися атаками з боку підтримуваної Туреччиною "Братів-мусульман", Саудівська Аравія і ОАЕ, два ключових союзника Вашингтона, виявляться в досить складному становищі.

З огляду на те, що Європа не горить бажанням беззастережно підтримувати американські санкції, а Росія і Китай будуть робити все, щоб їх зірвати, Сполученим Штатам доведеться самостійно посилювати тиск на Іран. Підтримка Туреччиною Ірану може ще більше ускладнити зусилля Сполучених Штатів в створенні міжнародної коаліції проти Тегерана.