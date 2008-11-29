Языковые переводы для бизнеса

Развитие предпринимательства требует вложений и усилий. Одним из действенных методов продвижения продукции или услуги является привлечение аудитории из различных стран через интернет. Создание веб сайтов, рекламных объявлений и презентаций на разных языках многократно повышает посещаемость и продажи. Этим способом пользуются как крупные известные компании, так и небольшие молодые фирмы.

Как осуществить продвижение бизнеса за границей

Для этого используется метод перевода на язык страны, где предполагается реализация товара. Важно учитывать особенности культуры, менталитет и восприятие данного продукта или услуги в целевой стране.

Кроме того, необходим опыт и владение лингвистическими навыками на профессиональном уровне. Это гарантирует от ошибок, приводящих к досадным недоразумениям и неоправданным расходам. Поэтому, при необходимости развития бизнеса за рубежом, нужно обращаться к переводчикам-профессионалам.

Такие специалисты работают в агентстве переводов kenaztranslations.com.

Что предлагает агентство Кеназ

За 12 лет своей работы на рынке, компания переводов Кеназ наработала профессиональную базу и опыт. Услуги сервиса включают перевод, адаптирование и редактирование предоставленного материала в оптимальные сроки. Сотрудники, переводчики-лингвисты из разных стран адаптируют заданную информацию о продукции или услугах к условиям своей национальной культуры и требованиям быта.

Агентство предоставляет набор услуг:

1. Качественный перевод текста с любого языка на любой другой язык.

2. Локализация данных под условия целевой страны.

3. Редактирование и коррекция полученного при переводе материала. Поэтапный контроль качества.

4. Анализ вёрстки итогового продукта.

5. Подготовка к публикации с помощью инструментов ПО.

6. Консультации по адаптированию маркетинговых сообщений и брендов к требованиям целевой страны.

7. Производство контента, SEO и SMM продвижение.

8. Консультации по подготовке документов на товар в соответствии с юридическими и другими стандартами страны назначения.

9. Помощь при возникших неполадках – аудит и исправление.

Компания предлагает весь спектр лингвистических услуг для бизнеса в комплексе от перевода материалов на другой язык, локализации программного обеспечения и учебных курсов до озвучивания видеороликов и написания субтитров.

Порядок взаимодействия с клиентами

Для удобства услуги агентства разделены на три пакета:

Premium – перевод, редактирование и коррекция (презентации, маркетинговые тексты, веб-сайты и тд.).

Standard – перевод + редактирование (инфо-тексты и внутренние материалы).

Light - только перевод (внутренние инфо-тексты).

К каждому клиенту прикрепляются проект-менеджер, переводчик и редактор, занимающиеся только его проектом. Это обеспечивает последовательность процесса перевода и коррекции материала. В компании существует строгий отбор сотрудников и обучение в соответствии с текущими требованиями. Поэтому, качество оказываемых услуг всегда на высоком уровне. Информация, предоставленная клиентом в рамках работы над переводом, не разглашается третьим лицам.

Агентство Кеназ является участником профессиональной европейской ассоциации переводчиков ELIA. Сотрудники компании постоянно повышают профессиональный уровень благодаря обмену опытом с иностранными коллегами.