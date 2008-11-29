|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Языковые переводы для бизнеса
Развитие предпринимательства требует вложений и усилий. Одним из действенных методов продвижения продукции или услуги является привлечение аудитории из различных стран через интернет. Создание веб сайтов, рекламных объявлений и презентаций на разных языках многократно повышает посещаемость и продажи. Этим способом пользуются как крупные известные компании, так и небольшие молодые фирмы.
Как осуществить продвижение бизнеса за границей
Для этого используется метод перевода на язык страны, где предполагается реализация товара. Важно учитывать особенности культуры, менталитет и восприятие данного продукта или услуги в целевой стране.
Кроме того, необходим опыт и владение лингвистическими навыками на профессиональном уровне. Это гарантирует от ошибок, приводящих к досадным недоразумениям и неоправданным расходам. Поэтому, при необходимости развития бизнеса за рубежом, нужно обращаться к переводчикам-профессионалам.
Такие специалисты работают в агентстве переводов kenaztranslations.com.
Что предлагает агентство Кеназ
За 12 лет своей работы на рынке, компания переводов Кеназ наработала профессиональную базу и опыт. Услуги сервиса включают перевод, адаптирование и редактирование предоставленного материала в оптимальные сроки. Сотрудники, переводчики-лингвисты из разных стран адаптируют заданную информацию о продукции или услугах к условиям своей национальной культуры и требованиям быта.
Агентство предоставляет набор услуг:
1. Качественный перевод текста с любого языка на любой другой язык.
2. Локализация данных под условия целевой страны.
3. Редактирование и коррекция полученного при переводе материала. Поэтапный контроль качества.
4. Анализ вёрстки итогового продукта.
5. Подготовка к публикации с помощью инструментов ПО.
6. Консультации по адаптированию маркетинговых сообщений и брендов к требованиям целевой страны.
7. Производство контента, SEO и SMM продвижение.
8. Консультации по подготовке документов на товар в соответствии с юридическими и другими стандартами страны назначения.
9. Помощь при возникших неполадках – аудит и исправление.
Компания предлагает весь спектр лингвистических услуг для бизнеса в комплексе от перевода материалов на другой язык, локализации программного обеспечения и учебных курсов до озвучивания видеороликов и написания субтитров.
Порядок взаимодействия с клиентами
Для удобства услуги агентства разделены на три пакета:
К каждому клиенту прикрепляются проект-менеджер, переводчик и редактор, занимающиеся только его проектом. Это обеспечивает последовательность процесса перевода и коррекции материала. В компании существует строгий отбор сотрудников и обучение в соответствии с текущими требованиями. Поэтому, качество оказываемых услуг всегда на высоком уровне. Информация, предоставленная клиентом в рамках работы над переводом, не разглашается третьим лицам.
Агентство Кеназ является участником профессиональной европейской ассоциации переводчиков ELIA. Сотрудники компании постоянно повышают профессиональный уровень благодаря обмену опытом с иностранными коллегами.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com