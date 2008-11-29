Європейське космічне агентство представило проект багаторазової космічної лабораторії

Європейське космічне агентство (ЄКА) планує вже в 2022 році запустити на орбіту безпілотну лабораторію, яка періодично буде повертатися на Землю. Нововведення має серйозно здешевити космічні дослідження.

У вчених і інженерів завжди є чим зайнятися в невагомості. Експерименти на орбіті потрібні фізикам, біологам, хімікам і іншим фахівцям. Зазвичай такі досліди проводять космонавти. Але доставляти в космос людину і підтримувати там її життєдіяльність - надзвичайно дороге задоволення.

Іноді експерименти проводяться і на незаселених супутниках. Але це означає, що обладнання для експериментів, яке теж коштує недешево, використовується тільки один раз. Після закінчення дослідження воно залишається на орбіті, поки супутник не буде зруйноване в земній атмосфері.

Рішенням могла б стати безлюдна лабораторія, яка періодично повертається на Землю. Саме таку ініціативу запропонували фахівці ЄКА.

Проект називається Space Rider, що можна перевести як "Космічний вершник". Він створюється на базі експериментального корабля IXV, яка вчинила успішний випробувальний політ у 2015 році, і AVUM, четвертій сходинці європейської ж ракети Vega. "Вега" експлуатується з 2012 року і на сьогоднішній день пережила 14 запусків, причому всі вони були успішними.

Той факт, що ЄКА користується вже відпрацьованими технологіями, дозволяє проекту просуватися швидко. Перший запуск планується вже в 2022 році з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Космічний корабель буде складатися з блоку, що повертається. Перший буде вміщати до 800 кілограмів корисного навантаження. Виконавши намічену програму, він відокремиться від неповернутих частини і зробить м'яку посадку. Розрахункова тривалість місії - від двох місяців.

Капсула буде приземлятися за допомогою шасі, як літак. В ЄКА підкреслюють, що апарат буде сідати в задану точку, яка може бути розташована поблизу міст.

Після відділення на орбіті залишиться неповернутий блок. Він включає двигуни, сонячні батареї на 600 ват, а також обладнання для управління та телеметрії. Цією частиною системи доведеться пожертвувати.

Зате капсула з науковим обладнанням після приземлення потребуватиме мінімальної перевірки та ремонту. Після цього її можна буде оснастити для нового експерименту і знову відправити в небо. Планується, що кожна така лабораторія витримає не менше п'яти запусків.

Space Rider - перший в Європі космічний транспорт багаторазового використання. Це захоплююче завдання відточує наші навички в [створенні] ряду передових технологій, і це зміцнить наші позиції на цьому конкурентному ринку", - резюмує Хосе Лонго (Jose Longo), керівник програми Space Rider в ЄКА.