Зеленський готовий до Мінська і переговорів з Москвою

Президент України Володимир Зеленський в свою першу поїздку в Брюссель зробив ряд важливих заяв. По-перше, він готовий виконувати Мінські угоди по врегулюванню конфлікту в Донбасі. По-друге, готовий до переговорів з Москвою. Але при цьому є кілька моментів.

Спочатку, пояснив Володимир Зеленський генсеку НАТО Йенс Столтенбергу, ми повинні бути здатні захистити себе і стати сильніше в економічному, політичному і військовому сенсі. При цьому шостий президент України розраховує відновити діалог Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів, а також на рівні міністрів оборони, повідомляє ТАСС.

При цьому Зеленський визнав, що для цього також потрібно виконати ряд умов. Зокрема, провести в Україні реформи, щоб країна відповідала стандартам Північноатлантичного альянсу. До цього Зеленського прийняв голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Не обійшлося без жартів. На питання, а чи не сумує Юнкер по старому президентові України Петру Порошенко, глава європейського уряду зауважив, що у нього тепер є новий президент України.