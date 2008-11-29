Лучшие слоты игрового портала Pin Up

Крупная игровая платформа Pin Up казино, функционирующая под руководством компании Carletta N.V предлагает азартные развлечения как в демо-режиме, так и с реальными денежными ставками. Все игры, предлагаемые сайтом, имеют веб-формат, поэтому пользователи могут запускать их непосредственно в своем браузере.

В онлайн-казино представлены слоты от таких известных провайдеров:

Evolution Gaming;

BetSoft Gaming;

Microgaming;

Amatica;

Endorphina;

NetEnt;

Aristocrat;

Playtech;

IgroSoft.

Список игровых автоматов ежедневно обновляется. Игры, вышедшие в ТОП, отображаются на главной странице портала.

Ниже будут описаны особенности самых популярных слотов сайта.

Book of Queen

Автомат имеет 5 барабанов и 10 активных линий. Минимальный размер ставки составляет 10 кредитов, а максимальный – 500 кредитов. Здесь нет бонусной игры и функции удвоения выигрыша, однако доступны бесплатные вращения катушек.

Символика слота оформлена в египетской тематике. Она включает изображения:

карточных значений от 10 до туза (А);

Клеопатры;

единорога;

сфинкса;

волка.

В качестве «дикого» символа выступает древняя книга. Доступ к фриспинам открывается после выпадения 3 и более таких картинок.

Crazy Monkey

Данный симулятор отличается оригинальным оформлением. В нижней части экрана располагается центральный персонаж игры – веселая обезьянка. На барабанах вращаются изображения:

бананов;

ананаса;

змеи;

бабочки;

льва.

Функцию Wild-символа выполняет картинка с африканской ритуальной маской. Бонусная игра открывается после появления на поле 3 пиктограмм с обезьяной.

Конструкция слота стандартная. В нем 5 катушек и 9 линий. Одной из полезных опций является риск-игра. Ее принцип аналогичен играм в других автоматах: в случае победы пользователь удваивает выигранные деньги, а при проигрыше – остается ни с чем.

Zombie Hoard

Слот выполнен в мультипликационном стиле. После запуска игры геймер попадает в мрачный городок, по которому бродят зомби. Символика автомата состоит из:

Наименований игральных карт (10, J, Q, K, A). Картинок с живыми мертвецами (поваром, медсестрой, горничной и полицейским).

«Диким» символом выступает логотип слота – надпись «Zombie Hoard», а символом разброса – мозги. При этом Scatter способен активировать до 34 фриспинов.

Технические характеристики симулятора таковы:

5 катушек;

9 задействованных линий;

размер ставок – от 20 до 45 монет на каждый спин.

Fruits Delux

В этом автомате игра производится на 5 барабанах с 25 активными линиями. Символика представлена яркой фруктовой подборкой и другими классическими изображениями.

Картинка вишни может заменить любую пиктограмму на игровом поле, надпись «Bonus Game» открывает режим бонусной игры, надпись «Bonus» запускает бесплатные вращения катушек.

В призовом туре пользователь 3 раза вращает Колесо Фортуны. Здесь он может выиграть не только деньги, но и фриспины.

Mustang Gold

Симулятор состоит из 5 барабанов и 25 линий выплат. В нем не предусмотрен множитель выигрыша, но есть возможность получения неограниченного количества фриспинов.

Дизайн слота выполнен в стиле американского ранчо. В качестве символов используются:

карточные значения;

дикий мустанг;

ковбой;

прекрасная леди.

Wild-символом является надпись «Mustang Gold». Бесплатные вращения катушек пользователь получает после появления на экране 3 изображений костра.

При выпадении звезды шерифа игрок сможет побороться за один из четырех фиксированных джекпотов (размером 50, 100, 200 и 1000 кредитов).