Всі хочуть пити лужну воду. Але що це взагалі таке?

Можливо, ви вже щось чули про лужну водуі її вплив (зрозуміло, виключно позитивно) на організм. Але якщо раптом ні, то прямо зараз ми це виправимо.

Отже, лужна вода - це вода з більш високим pH, ніж у звичайної питної води. І в той час як звичайна вода має pH 7 (нейтральний), лужна вода може похвалитися pH 8 або навіть 9. Однак на цьому вимоги не закінчуються.

Щоб вода могла називатися лужною, вона також повинна містити особливі лужні мінерали і мати правильний ОВП (окислювально-відновний потенціал).

Але вона і правда настільки корисна?

Ну, тут є питання. Більшість лікарів говорять про те, що робіт на даний момент недостатньо, так що робити гучні заяви про «цілющу силу» лужної води не варто. Експерти клініки Мейо, наприклад, впевнені, що звичайна вода буде не просто так же корисна, але навіть більш корисна для нас.

На захист лужної води при цьому виступає ряд невеликих досліджень. Наприклад, дослідження Trusted Source 2012 року, яке показало, що споживання води з рН 8,8 нейтралізує фермент, що викликає кислотний рефлекс. Або дослідження 2001 року на ту ж тему, яке припустило, що вода з більш високим pH може знижувати кров'яний тиск і рівень холестерину. Нарешті, дослідження 2016 року, в якому було встановлено, що відразу ж після споживання лужної води в'язкість крові у добровольців знижувалася (на 6,3%, в порівнянні з 3,36% при споживанні звичайної води).

У чому проблема лужної води?

Як би там не було, навіть якщо уявити, що всі ці висновки вірні (а вони, нагадаємо, до сих пір вимагають підтвердження в ході більших досліджень), тут нічого не говориться про зниження ризиків раку і потужних омолоджуючих властивостей. Але саме про це шанувальники лужної води говорять найчастіше - і це перша проблема.

Друга проблема з лужною водою полягає в тому, що, хоча вона вважається в основному безпечною для здоров'я, у неї все-таки є деякі побічні ефекти. Зокрема, лужна вода може зменшувати природну кислотність шлунка, що припаде до душі шкідливим бактеріям і патогенам, які в нього потрапляють. А в крайніх випадках це може привести до метаболічного алкалозу.

Резюмуючи: якщо ви хочете пити лужну воду, ви можете це робити. Але раніше не зайвим буде проконсультуватися з лікарем. А ще краще - пийте звичайну воду, тому що вона вже точно безпечна і все ще корисна.