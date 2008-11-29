Мирний план по Донбасу: більше питань, ніж відповідей

З 19 червня в зоні ООС може запрацювати новий "режим тиші".

Президент Володимир Зеленський перезапустив Мінську Тристоронню контактну групу - повернув у неї на посаду глави Леоніда Кучму і провів ротації в гуманітарній підгрупі: першого віце-спікера Ради Ірину Геращенко замінила екс-омбудсмен Вікторія Лутковська.

Вже 5 червня представники оновленої Мінської групи екстрено вилетіли до столиці Білорусі. Там після тривалого тайм-ауту поновилися мирні переговори по Донбасу.

Заявка на довгоочікуваний мир

Повернувшись з Мінська, Леонід Кучма повідомив, що вперше за довгий час "засідання робочих груп пройшли конструктивно".

- Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з "дорожньою картою" від президента України. Меседжі були такі, що глава держави дійсно хоче, щоб в цьому регіоні був мир, - заявив Кучма і уточнив, що на цій зустрічі висловив побажання, які йому передав президент Володимир Зеленський.

Але що конкретно входило в цю "дорожню карту" і що насправді пропонував Кучма - предмет для маніпуляцій і спекуляцій.

На сайті АП за підсумками цієї зустрічі з конкретики тільки наступне: в новому режимі тиші, який хочуть запустити з 19 червня, можливо, буде прописана заборона на обстріли цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садів, а також табу на "постріли у відповідь".

У ЗМІ з'явилася інформація, що Кучма нібито запропонував скасувати економічну блокаду окупованих регіонів Донбасу, яка була введена ще в 2017 році, так як по країні прокотилася хвиля протестів "немає торгівлі на крові".

- Пропозиція (про зняття економічної блокади) було зроблена від пана Кучми, і це було підтримано учасниками з ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі в наступний раз, - розповів спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

Більшість військових і волонтерів в зоні ООС ідею »не стріляти у відповідь" вважають першим кроком до капітуляції.

- Що значить - не стріляти у відповідь? Виходить, ВСУ стають живими мішенями в тирі мінського формату? - обурюється волонтер Дана Ярова.

Особливо цинічно, за словами військових, дана ініціатива звучить в світлі останніх втрат української сторони в зоні ООС. З 4 по 6 червня загинули чотири українських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення.

- Вони, звичайно, люди цивільні і не знають, що життя військовослужбовців чітко регламентоване Конституцією і статутами ЗСУ. А там, в цих законах, є пункти, які зобов'язують людей зі зброєю захищати свою Батьківщину усіма доступними методами і засобами, відкривати вогонь у відповідь і не виконувати злочинних наказів, - відреагував на ініціативу Кучми народний депутат і боєць ООС Дмитро Ярош.

- Після того як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізувати виплати податків терористичними організаціями і перекласти соціальні та комунальні витрати псевдореспублік на український бюджет. Така торгівля буде з криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму, - озвучив особисту позицію генпрокурор Юрій Луценко.

Чи не такий категоричний в оцінках скасування економічної блокади Донбасу (хоч і називає її спірною) політолог Костянтин Ботозскій.

- Є ще й людський фактор. Коли була введена торгова блокада, вона торкнулася не тільки великого бізнесу, але і "човникового" ввезення товарів в зону ООС з території України. Ввезення в Донбас нехай і дрібних партій українських товарів може стати таким собі маячком для жителів окупованих територій, що про них не забувають, що не викреслили, - говорить експерт.

У той же час він зазначає: говорити про те, що в питанні мирних переговорів "крига скресла", можна тільки після обміну полоненими і заручниками.

- Про прориви можна буде говорити тільки тоді, коли реалізується "нульовий" пункт Мінських угод - відбудеться обмін заручників за формулою "всіх на всіх". А щоб такий обмін відбувся, потрібно робити процес максимально відкритим і залучати в якості арбітра треті країни, наприклад Швейцарію, - вважає Ботозскій.

- Ні для кого не секрет, що зять Кучми має торговельні зв'язки з РФ, йому шкодить така блокада. Думаєте, випадково Кучма вийшов зі складу Мінської групи, коли Порошенко запровадив економічну блокаду Донбасу, а тепер після недавніх відвідин зі своїм зятем Адміністрації