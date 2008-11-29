США оголосили про санкції проти Куби в сфері туризму

Американська влада посилила обмеження щодо Куби в сфері туризму і експорту транспортних засобів.

Мінфін США повідомив про обмеження для американців на групові освітні поїздки. Також було оголошено про заборону експорту на Кубу американськими компаніями пасажирських і прогулянкових суден, а також приватних і корпоративних літаків. У заяві відомства наголошується, що дані санкції є "продовженням виконання політики президента Трампа щодо Куби".

За твердженням міністра фінансів США Стівена Мнучіна, "Куба продовжує грати дестабілізуючу роль в Західній півкулі, забезпечуючи комуністичний плацдарм в регіоні і підтримуючи супротивників США в таких країнах, як Венесуела і Нікарагуа".

Нові обмеження американської влади проти Куби будуть в чинності 5 червня після публікації в офіційному журналі документів федерального уряду США.

Крім даних заборон в Держдепартаменту США також повідомили про заборону на видачу віз на поїздки на Кубу на пасажирських і прогулянкових судах, включаючи яхти і круїзні судна, а також приватні та корпоративні літаки.

Таким чином влада США фактично намагається застосувати ембарго відносно туристичного сектора Куби. Дані заходи можуть торкнутися не тільки американців і американських компаній, але також громадян і компаній інших країн.

Раніше американська влада в особі держсекретаря США Майкла Помпео заявляли про те, що Росія і Куба нібито "відповідальні за страждання народу Венесуели". В інтерв'ю телеканалу Fox News на початку травня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив про присутність у Венесуелі 25 тис. Кубинських військових, не навівши при цьому жодних доказів своїх тверджень.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес зазначив, що радник президента США з національної безпеки є "патологічним брехуном". Президент Куби Мігель Діас-Канель також відкинув погрози адміністрації Трампа, заявивши про необхідність "припинення брехні" і заявивши про відсутність операцій з боку кубинських військових.

Продовження "політики Трампа щодо Куби", що виявляється в основному в оголошенні нових санкцій і обмежень, в подальшому може стати причиною загострення відносин між США і Євросоюзом. Влада ЄС в травні попередили Торгову палату США про можливість арешту активів американських компаній, в разі якщо вони спробують в судовому порядку конфіскувати майно на Кубі.