Наскільки небезпечний самогон насправді

Люди в усьому світі роблять і п'ють самогон. Але його виробництво - складний хімічний процес, в якому що завгодно може піти не так, збільшуючи ризики для здоров'я при споживанні (не кажучи вже про те, що алкоголь сам по собі шкідливий для здоров'я).

Алкоголь в самогоні з'являється в результаті зброджування овочів, фруктів або зерен під впливом дріжджів або бактерій. Типові інгредієнти для самогону відрізняються від країни до країни і сильно залежать від того, який продукт в регіоні широко доступний.

І якщо в Росії напій часто роблять з картоплі і буряка, то в Вірменії - зі слив і абрикосів, в Америці - з кукурудзи, в Уганді - з бананів, а в Індії - з плодів дерева кешью. В цілому важливо лише те, щоб основний продукт містив досить цукру.

В процесі ферментації з'являються дві форми спирту: етанол і метанол. Останній, згідно з дослідженнями, вивільняється з пектинів, так що його більше в самогоні, виготовленому з фруктів. І хоча етанол, на відміну від метанолу, вважається безпечним, обидва ці речовини пригнічують нервову систему, впливають на роботу мозку і можуть викликати сильне отруєння.

Що стосується метанолу, то він в організмі перетворюється в формальдегід (безбарвний газ з різким запахом) і вкрай токсичну для клітин мурашину кислоту. Якщо метанолу в напої виявиться багато, клітини в прямому сенсі почнуть задихатися, що загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям і навіть смертю.

А оскільки виробництво самогону ніким не регулюється, кожен раз, коли людина п'є такий напій, він добровільно грає в російську рулетку.

Проблема тут ще й в тому, що самогон може бути безпечний роками, але потім в пляшку потрапляють бактерії, концентрація метанолу підвищується - і напій стає небезпечний. Однак людина, яка його виробляє, навіть не підозрює про це.

Під час "сухого закону" в США в 1922 році всього за шість місяців було зафіксовано 130 смертей і 22 випадки сліпоти, викликані вживанням самогону з підвищеною концентрацією метанолу. Просто подумайте про це. І, якщо вже не збираєтеся відмовлятися від алкоголю, хоча б не ризикуйте додатково.