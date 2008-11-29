Промислове розведення виноградних равликів у фермерському господарстві

Для багатьох такий рід господарської діяльності здається екзотичним і вельми сумнівним. Однак, компанія Snails House, яка зробили розведення живих равликів своїм бізнесом, активно реалізує свою продукцію на експорт у країни Західної Європи, де виноградний равлик є звичайним кулінарним продуктом.

М'ясо цих найніжніших гастроподів не застосовується в традиційній українській кухні, однак, ресторатори включають в свої меню страви з різних країн світу, і справжні гурмани, любителі екзотики шикуються в чергу на дегустацію корисних молюсків.

Сьогодні попит випереджає пропозицію, і тому є реальний шанс організувати фермерське господарство з розведення виноградних равликів, як бізнес зі 100% рентабельністю.

Ферми, що займаються вирощуванням делікатесних гастроподів, працюють на задоволення запитів від ресторанів і фармацевтичних підприємств. Шляхом досліджень було встановлено, що м'ясо молюсків містяться омолоджуючі ферменти, які застосовуються при створенні біологічно-активних добавок і тонізуючих зісобів.

Равлик Хелікс Асперса Максима

Особливість:

1. Равлики даного виду мають другу назву — Gros-gris (великі сірі)

2. Вагою бувають 16-25 грам.

3. Мають раковини діаметром 35-45 міліметрів.

Розмноження:

Досягши віку 4-6 місяців, равлики вважаються вже статево дорослими, значить цілком можуть розмножуватися.

Дані равлики — гермафродити, тобто можуть виступати в ролі самки, і в ролі самця одночасно.

Починаючі фермери задаються питанням, які умови потрібні для розмноження, як потрібно підготуватися? Почати підготовку варто з даних дій:

1. Майбутніх батьків равликів потрібно попарно відсадити, даючи можливість запліднювати один одного.

2. Скласти спеціальний раціон харчування, оснащений великою кількістю моркви.

3. Після розмноження равликів потрібно помістити в невеликі горщики, попередньо засипані землею. Яйця варто помістити в інкубатор. Протягом весни равлики можуть відкладати 40-60 яєць.

4. Маленьких равликів краще утримувати в тераріумі, тих що підросли переселити в вольєр, який має сітчасті стінки, поклавши равликів на невеликі дошки.

Молодняк досить швидко і стрімко росте, і, перебуваючи в даних умовах може набирати "товарний вигляд". Виростати можуть розмірами з сливу за кілька місяців, в дикій природі даний процес може затягуватися на півтора року.

Равлик Халекс Асперса Мюллер

Особливість:

1. Мають назву Petit-gris (малі сірі)

2. Вага 8-12 грам.

3. Мають раковину діаметром 25-35 міліметрів.

Ці равлики вважаються досить вишуканим делікатесом, більш того вигідні в утриманні. Даний вид користується найбільшим попитом в порівнянні з іншими.

Розмноження:

Існує кілька видів розведення равликів даного типу:

1. Круглий рік утримувати равликів в приміщенні. Даний тип вирощування вважається дорогим і важким. Проблематичним є підтримка чистоти в приміщенні. Великий бюджет потрібно витратити не тільки на побудову ферми, а й на виробництво 1 кілограма равликів.

2. Влітку утримувати у відкритих парках. Даний тип підходить більше досвідченим заводчикам, не менш важливо, щоб був відповідний клімат. Зазвичай цю методику використовують з метою відгодувати равликів, що вийшли в минулому сезоні занадто малі, з метою збільшити їх в розмірах. Раціон равликів в основному повинен складатися з рослин.

3. Наступний тип вирощування равликів має назву: змішана система. Даний вид розведення є популярнішим за два попередніх, на додаток економічний. Розмножуються равлики до ранньої весни, потім потрібно використовувати для обігрівання спеціальний плівковий тунель для народжених равликів, а вже влітку пересадити у відкритий парк.

Молюски, які досягли віку півроку, здатні відкладати 120 яєць. Люди, які вирощують даний вид равликів за короткий час окупають фінансові витрати на розвиток бізнесу, адже розмноження плідніше в 2 рази, ніж у інших равликів. Бізнесмени впевнені, що протягом року вони отримають непоганий прибуток.

Равлики даного виду практично не мають відходів, м'ясо за смаком виражене, насичене. Слиз равлики часто використовують в косметології в якості омолоджуючих масок, кремів. Складно повірити, але з слизу виготовляють різні сиропи від кашлю і дерматологічні препарати, здатні вилікувати хвороби, пов'язані зі шкірою. М'ясо равликів використовують для виготовлення паштетів. Часто можна побачити в ресторанах популярне французьке блюдо ескарго, приготоване з м'яса равликів, білого вина, перцю, зелені, цибулі, часнику.

Висновки

Розведення равликів останні роки більше розширилося по світу і набрало популярність у всіх країнах. Спеціалісти міжнародної компанії Снеілс Хаус допоможуть в організації фермерського господарства по вирощуванню равликів.

При правильній організації ферма з розведення їстівних виноградних равликів як бізнес повністю окупиться за сезон. Важливо до початку великої прибуткової справи розрахувати прибутковість підприємства, організувати збут на місцях або експорт в сусідні країни.