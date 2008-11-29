Штрафи за нерозмитнені евробляхі відклали до кінця літа

Верховна Рада прийняла рішення про продовження терміну розмитнення машин з іноземною реєстрацією ще на 90 днів.

Народні депутати підтримали рішення про продовження терміну розмитнення машин з іноземною реєстрацією, так званих "евроблях", ще на 90 днів. тобто, майже до кінця серпня. Так що до настання цієї дати людей, які не встигли або не мають грошей на легалізацію такої машини, не штрафуватимуть.

"За" законопроект №8371 з поправками, внесеними главою податкового комітету Верховної Ради проголосували 236 парламентаріїв.

Кінцем пільгового періоду розмитнення автомобілів на Єврономери було 25 травня. Після цієї дати власників таких машин повинні були штрафувати на суму від 8,5 до 170 тисяч гривень з конфіскацією транспорту, в залежності від того, як давно авто знаходиться в Україні.

Мабуть, депутати прислухалися до "евробляхерів", які регулярно влаштовують акції, вимагаючи ще і знизити вартість розмитнення таких авто.

Станом на 13 лютого власники 161 тисячі машин з іноземними номерами заплатили в бюджет за розмитнення 10,1 мільярда гривень. А 22 лютого закінчився пільговий період розмитнення "евроблях".