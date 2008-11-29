Критерии выбора варочной поверхности

Правильный выбор варочной поверхности – гарантия приятного пребывания на кухне, комфортного процесса приготовления пищи и легкой уборки. Высококачественная техника позволит ежедневно реализовывать идеи, не возможные для осуществления с обычными плитами. Правильные уровни нагрева, возможность приготовления двух и более блюд одновременно и получение удовольствия даже от прикосновений к искусно выполненному оборудованию – говорят о многом.

Выбор варочной поверхности обусловливается личными потребностями пользователя, выбранным стилем оформления кухонного помещения, размерами встраиваемой техники и дополнительными требованиями в отдельных случаях.

6 важных параметров, обеспечивающих правильный выбор варочной поверхности

Среди вариантов: обычная эмалированная поверхность или выполненная из стеклокерамики на основе кварца, как в моделях, представленных в интернет-магазине Fabiano Steel. Материал изготовления определяет устойчивость к ударам, простота чистки и степень подверженности ее коррозии. Современные производители не ограничиваются сейчас стандартными белыми или бежевыми цветами. Теперь на кухне могут присутствовать более смелые вариации, включая насыщенный черный. Гармонично подобранная техника абсолютно точно впишется в разработанный дизайн и станет одним целым с другими элементами помещения. Расположение конфорок имеет особое значение для быстрого и удобного приготовления пищи. Оно может быть традиционным или крестообразным. В первую очередь, этот параметр отразится на наличии и площади свободного места для удобного манипулирования кастрюлями и сковородками. Благодаря возможности изготовления варочных поверхностей в достаточно широком размерном диапазоне. У бренда Fabiano варочная поверхность может отличаться шириной от 30 см. до 86 см, можно компактно размещать технику в условиях ограниченного пространства. Не оставил производитель без внимания и немаловажную деталь - ручки управления. Даже такой небольшой элемент может задать тот нужный тон кухонной обстановке. Оригинально и интересно смотрятся модели с ретро-ручками или выполненными в стиле хайтек. Из функциональных особенностей важно определить наличие газконтроля и автоподжига.

Где купить хорошую варочную поверхность?

Относительно цены, лучше обращаться в специализированный интернет-магазины. Благодаря особой системе работы, в большинстве случаев стоимость здесь значительно отличается в лучшую сторону от предлагаемой в обычных торговых точках. Наличие шоу-рума позволяет реально оценить достоинства и недостатки выбираемой техники.

В плане качества, выделять стоит сайты, предлагающие продукция непосредственно от производителя, где существенно снижается риск вероятности приобретения подделки. В брендовый интернет-магазин Fabiano техника поставляется напрямую из одноименной международной компании. На продукцию известных торговых марок распространяются высокие требования к качеству предлагаемой на рынок продукции. Это еще один залог получения максимальной пользы от потраченных на покупку денег.

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