Зеленський покликав на свою інавгурацію в Маріїнський парк

Офіційна частина інавгурації пройде згідно з регламентом - в залі Верховної Ради.

Майбутній президент України Володимир Зеленський запросив подивитися на свою інавгурацію усіх бажаючих до столичного Маріїнського парку. Про це він написав у "Фейсбуці".

- Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це станеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх бажаючих вранці 20 травня в Маріїнський парк, звідки я відправлюся до Верховної Ради. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Буду відчувати, що ви поруч. Зробимо це разом! - запропонував обраний президент.

Нагадаємо, що Зеленський просив депутатів вибрати датою своєї інавгурації 19 травня, але ті вирішили, що в День пам'яті жертв політичних репресій це буде недоречним. На церемонію складення присяги народу України нового президента прилетять подивитися і закордонні політики. Серед них президент Литви Даля Грібаускайте, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, екс-президент Німеччини Крістіан Вульф, член палати представників парламенту Японії, віце-президент парламентської Ліги дружби між Японією і Україною Кіехіко Тояма, помічник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонзалес і інші.