Влада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану в країні на три місяці

Уряд Єгипту продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці, повідомляє агентство Bloomberg.

"Поліції і збройним силам доручено зробити все необхідне для перешкоджання тероризму і загрози безпеці на всій території країни для захисту приватної та державної власності і громадян", - зазначено в розпорядженні уряду.

Зокрема, в ряді північних районів Синайського півострова, що межують з Ізраїлем і сектором Газа, введена комендантська година.

Вперше влада Єгипту ввели режим надзвичайного стану після терактів в квітні 2017 г. Крім цього, до повалення в 2011 р президента Хосні Мубарака Єгипет уже вводив режим НС.

Тим часом чартерні рейси з Росії до Єгипту можуть відновити до жовтня. Російські туроператори готові до повернення єгипетських курортів на ринок. "Ранні бронювання на літній період закінчилися. Всі готуються до Середземномор'я, Східної Азії. Основний потік до Червоного моря буде вже пізно восени, в жовтні-листопаді", - підкреслив Барзикін.

Росія призупинила польоти до Єгипту в жовтні 2015 року після краху літака з російськими туристами над Синайським півостровом. Це стало причиною глибокої кризи в єгипетській туристичної галузі.

Єгипет посилив заходи безпеки в своїх аеропортах і на курортах Червоного моря. У квітні 2018 р відновлено регулярне авіасполучення між Каїром і Москвою.