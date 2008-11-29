Из чего делают женское термобелье и чем оно отличается

Путешественники с опытом берут в поход не только рюкзак, спальник и палатку. Чтобы отдых на природе стал комфортным, важно подобрать термобелье в соответствии с погодой. В спортивных магазинах встречаются комплекты для женщин, напоминающие обычную одежду. В реальности поддевка позволяет согреться и выводит лишнюю влагу. Уникальные свойства достигаются благодаря особому переплетению волокон и подбору тканей.

Какие материалы используются

Современное термобелье выпускается из различных типов тканей. Производитель выбирает материал в соответствии с температурным режимом и интенсивностью физических нагрузок. Имеет значение переплетение волокон, вафельное плетение сейчас применяется редко. Оно стало не таким объемным, в результате увеличилась площадь соприкосновения с кожей, и улучшился вывод влаги.

Если учесть перечисленные при покупке, не придется надевать пять слоев одежды. Подходящее женское термобелье можно подобрать для любого времени года. Сейчас выпускается четыре вида термобелья:

Влагоотводящее – обладает высокой паропроницаемостью, что важно при физических нагрузках.

Согревающее – изготавливается из теплых ячеистых тканей, например, шерсти. Они хуже отводят пар, подходят для умеренной физической активности.

Гибридное – более плотное влагоотводящее или теплосберегающее, в котором снижен объем плетения нитей.

Двухслойное – внутренний слой из полимерного материала быстро выводит влагу, а наружный согревает.

Основное правило – синтетика отводит влагу, натуральные ткани сохраняют тепло. В морозную погоду удобно носить согревающее хлопковое термобелье. Единственный недостаток – оно задерживает влагу, для катания на лыжах не подойдет. Если выбирать шерстяные изделия, то шерсть мериноса считается лучшей. Часть влаги она впитывает, а остальную выводит наружу.

Костюм с полипропиленом – идеальный вариант для активного отдыха. Во время спортивной тренировки в нем нельзя замерзнуть, ведь тело остается сухим. Схожими свойствами обладает полиэстер, используемый в сочетании с другими волокнами.

Ткань, состоящая из переплетений разных типов волокон - смесовая. Данный материал остается самым популярным, в основном производители сочетают натуральные нити с синтетическими. Обычно основное количество – это синтетика. Ее нередко соединяют с хлопком, тогда материя становится приятной к телу.

Как определить различия между моделями

Сейчас выпускают термокольсоны, кофты, перчатки, шапки, носки, трусы. Для ежедневной носки и занятий спортом существуют разные виды термобелья. Нижнюю одежду для лета делают с добавлением волокон, защищающих от ультрафиолетовых лучей. В составе одежды для повседневного ношения, представленой в интернет-магазине МаркаМода, присутствуют натуральные материалы, создающие ощущение комфорта. Во время занятий серфингом используют полностью синтетические модели.

Различия определяет тип материала и его толщина. В экстремальных условиях пригодится толстое белье с начесом. Тонкое прилегает к телу, оно должно изготавливаться из мягкой материи. Для близких к нулю минусовых температур придется поискать комплект средней толщины.

Бывают разнообразные расцветки помимо стандартной монохромной гаммы. Чтобы заявленные на упаковки свойства термобелья соответствовали действительности, нужно выбирать продукцию известных брендов. Фирменные изделия от компании производятся из гипоаллергенных материалов, швы на таком белье плоские, поэтому не натирают.

Независимо от выбранной модели, термобелье надежного производителя не должно продуваться ветром. Изделие должно сидеть по фигуре, не стоит покупать размер поменьше. Для пошива применяют ткани с особыми волокнами и плетением. Поэтому при стирке вещи не растягиваются и сохраняют исходную форму.