Двери с ПВХ покрытием: в чем преимущество?

Межкомнатные двери из ПВХ от магазина дверей Cortez становятся все более популярными. Глухие внутренние, со стеклом — чем больше разновидностей, тем чаще их устанавливают в разных помещениях. В чем же их отличие от других вариантов? Аббревиатура ПВХ обозначает поливинилхлорид. Из этого материала создается пленка, которой покрывается дверное полотно. Благодаря такому решению обеспечиваются отличные эксплуатационные характеристики изделия.

Межкомнатные модели из ПВХ от магазина дверей Cortez

Создаются межкомнатные двери из ПВХ от магазина дверей Cortez по стандартному принципу. Для основы берется каркас из цельного бруса, на который крепят листы МДФ или ДВП. Внутреннюю часть заполняют ячеистым картоном, который визуально напоминает соты. Главное, для придания изделию стойкости к негативному действию внешних факторов и отличного эстетического вида, используют ПВХ-покрытие.

Наносится пленка на поверхность, с которой полностью устранена влага. Под большой температурой, нарастающей постепенно, она становится пластичной и легко прикрепляется на поверхность.

Внутренние двери, сделанные по указанному принципу, могут быть как глухими, так и со стеклом. Цвет подбирается под любой дизайн помещения.

Преимущества внутренних дверей от магазина дверей Cortez

Межкомнатные двери из пвх от магазина дверей Cortez имеют целый ряд преимуществ, которые делают изделия привлекательным для покупателей, вне зависимости от того какие внутренние двери они хотят — глухие или со стеклом. И так, к основным преимуществам относятся:

изделия выдерживают большие нагрузки, не поддаются механическому воздействию и ударам;

благодаря прочности покрытия дверь не деформируется под действием влаги, вода во внутреннюю структуру не проникает;

солнечный свет, большие температуры не способны испортить внешний вид изделий глухих или со стеклом. Они сохраняют свой цвет и структуру в любых условиях;

покрытие имеет антибактериальный эффект, на нем не будет появляться плесень, не размножаются бактерии, все благодаря использованию специального состава еще на процессе обработки;

даже при колебаниях температурного режима и влажности, внутренние двери не рассыхаются;

среди отличительных качеств нельзя не отметить стойкость к действию огня. Дверь на протяжении небольшого времени способна задержать распространение стихии.

даже при сильном нагреве токсические вещества в воздух не выделяются.

Магазин дверей Cortez гарантирует качество межкомнатных двери из ПВХ.