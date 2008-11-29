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Двери с ПВХ покрытием: в чем преимущество?
Межкомнатные двери из ПВХ от магазина дверей Cortez становятся все более популярными. Глухие внутренние, со стеклом — чем больше разновидностей, тем чаще их устанавливают в разных помещениях. В чем же их отличие от других вариантов? Аббревиатура ПВХ обозначает поливинилхлорид. Из этого материала создается пленка, которой покрывается дверное полотно. Благодаря такому решению обеспечиваются отличные эксплуатационные характеристики изделия.
Межкомнатные модели из ПВХ от магазина дверей Cortez
Создаются межкомнатные двери из ПВХ от магазина дверей Cortez по стандартному принципу. Для основы берется каркас из цельного бруса, на который крепят листы МДФ или ДВП. Внутреннюю часть заполняют ячеистым картоном, который визуально напоминает соты. Главное, для придания изделию стойкости к негативному действию внешних факторов и отличного эстетического вида, используют ПВХ-покрытие.
Наносится пленка на поверхность, с которой полностью устранена влага. Под большой температурой, нарастающей постепенно, она становится пластичной и легко прикрепляется на поверхность.
Внутренние двери, сделанные по указанному принципу, могут быть как глухими, так и со стеклом. Цвет подбирается под любой дизайн помещения.
Преимущества внутренних дверей от магазина дверей Cortez
Межкомнатные двери из пвх от магазина дверей Cortez имеют целый ряд преимуществ, которые делают изделия привлекательным для покупателей, вне зависимости от того какие внутренние двери они хотят — глухие или со стеклом. И так, к основным преимуществам относятся:
Магазин дверей Cortez гарантирует качество межкомнатных двери из ПВХ.
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