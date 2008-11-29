Все, що потрібно знати про ЗНО-2019 № 7 (680) 6-20 травня 2019 року 21 травня розпочнеться сесія зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) та триватиме до 13 червня. Дізнатися результати всіх іспитів випускники зможуть до 25 червня. Як потрапити на ЗНО 26 квітня були розіслані запрошення-перепустки із зазначенням адреси пункту тестування. Знайти їх можна в "особистому кабінеті" на інформаційних сторінках учасників ЗНО. До 20 травня необхідно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку. Цей документ обов'язковий для допуску на пункт тестування. Відвідати свій "особистий кабінет" можна за номером сертифіката про реєстрацію для учасника ЗНО та пін-коду, зазначеного в ньому. Такий сертифікат повинен був прийти випускнику поштою. Також адреси пунктів проведення ЗНО-2019 розміщені в мобільному додатку "Моє ЗНО". Календар тестів Кожен зареєстрований учасник ЗНО може скласти тести не більше ніж з чотирьох навчальних предметів. Всього тестування буде проходити з 11 предметів. Обов'язкові предмети: Математика - 21 травня Українська мова і література - 23 травня Історія України - 4 червня Предмети на вибір: Іспанська мова - 27 травня Німецька мова - 27 травня Французька мова - 27 травня Англійська мова - 28 травня Фізика - 30 травень Біологія - 6 червня Географія - 11 червень Хімія - 13 червень Важливо: Вибираючи ЗНО з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), пам'ятайте - воно складається з двох рівнів складності: В1 і В2. Якщо випускник старшої школи вивчав іноземну мову на профільному рівні і бажає, щоб результати ЗНО були зараховані як результати ДПА - здати відповідний тест доведеться рівня В2. Важливі документи Оригінал сертифіката учасника ЗНО (з голограмою); оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження); запрошення-перепустка. Без цих документів до участі в ЗНО не допустять. Крім цього, необхідно взяти з собою 2-3 ручки чорного кольору. Дозволяється принести воду в прозорій пляшці без етикетки. За що можуть не допустити Якщо відсутній хоча б один необхідний для допуску до участі ЗНО документ. Якщо учасник кардинально змінив зовнішність - наприклад, з яскравої блондинки перетворився в пекучу брюнетку, і його важко впізнати по фото в документі. Якщо запізнився до початку. Допуск до пункту тестування починається за 45 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку ЗНО. Перездавати тести торішнім випускникам не потрібно. У 2019 під час вступу до вузу будуть діяти ще сертифікати ЗНО за 2017-й (крім результатів тестування з іноземної мови) і 2018 щорічно (всі сертифікати). "Здав / не склав" Визначення порогового бала і всі результати по основній сесії ЗНО будуть оголошені з 14 по 25 червня. Інформацію можна дізнатися в "особистому кабінеті" на інформаційних сторінках учасників тестування. До 14 червня оголосять результати тестів з математики, української мови та літератури, фізики; до 20 червня - з біології та іноземних мов (англійська, французька, іспанська, німецька); до 25 червня - з історії України, географії, хімії. Заборонено на ЗНО Учасникам заборонено користуватися мобільним телефоном, планшетом, смарт-годинниками і іншими засобами зв'язку, зберігання, обробки або відтворення інформації. Заборонено мати з собою навіть вимкнений телефон або інші гаджети. Фотографувати завдання ЗНО заборонено і карається виставленням з аудиторії без права перездачі тестів. Користуватися будь-якими таблицями, книгами або власними записами. За це можуть відсторонити від проходження тестів достроково, а результат анулювати. Спілкуватися з іншими учасниками ЗНО в аудиторії в момент здачі тестів, заважати їм, пропонувати свою допомогу або якісь предмети. Приносити з собою на тестування верхній одяг, парасольку, сумку або рюкзак, книги та інші речі, які не передбачені процедурою проведення ЗНО. Як оскаржити результати Якщо учасник не задоволений своїми результатами, можна подати апеляцію. Протягом 5 днів після оголошення оцінок апеляцію надсилають рекомендованим листом на ім'я директора УЦОЯО за адресою: 04053, г. Киев, ул. Володимира Винниченка, 5 (з поміткою Апеляційна комісія УЦОЯО). Необхідно вказати ПІБ, номер сертифікату ЗНО, результат з якого предмету ставиться під сумнів, номер телефону і дату подачі апеляції. Результат прийде протягом 15 днів. Апеляцію можна подати і про порушення процедури проведення ЗНО. Наприклад, учасник зауважив неправильний відлік часу, відведеного на тест, дії або бездіяльності працівників пункту ЗНО, що негативно позначаються на якості виконання роботи. Учасник має право звернутися із заявою, не виходячи за межі пункту тестування - відразу на місці. Заява подається уповноваженій особі, присутньому на пункті, з викладом скарги і відповідної вимоги. Така заява розглядається протягом 10 днів з моменту її подачі. Кому дозволена додаткова сесія Якщо щось пішло не так: хвороба в день проведення ЗНО з певного навчального предмета під час основної сесії;

стихійне лихо (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, техногенна катастрофа і т.д.) в день або напередодні проведення ЗНО з певного предмету;

викрадення одного з документів, необхідних для допуску на пункт ЗНО, але не раніше ніж за п'ять календарних днів до дня тестування з предмету;

смерть родичів (кровних або чоловіка / дружини), яка збіглася з проведенням тестів, але не раніше ніж за сім календарних днів до ЗНО;

участь в міжнародних і всеукраїнських змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що проводяться міністерствами освіти і науки, культури або молоді та спорту в дні тестування;

різке погіршення стану здоров'я під час участі в тестуванні на одному з пунктів ЗНО і неможливість завершити іспит;

порушення процедури проведення ЗНО в ході тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії. Випускник, який потрапив в ту чи іншу обставину, наведене вище, повинен не пізніше 5 робочих днів (з урахуванням дня пропущеного тестування) подати заяву на участь у додатковій сесії в реєстраційний центр і не забути взяти з собою документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії. Зареєструватися на участь в додатковому тестуванні можна під час проведення основних тестів. Додаткова сесія стартує з 26 червня і триватиме до 12 липня. Розклад: математика - 26 червень німецьку мову - 27 червень французьку мову - 1 липня іспанську мову - 2 липня українська мова та література 3 липня фізика - 4 липня англійську мову - 5 липня історія України - 8 липня біологія - 9 липня географія - 10 липень хімія - 11 липень Як скласти ЗНО і не зійти з розуму ЗНО - не "кінець світу" і не "найголовніша подія в житті", ставитеся спокійніше і не масштабуйте цей етап в житті. Як радять психологи, потрібно "освоїти місце". В аудиторії розкладіть листки, ручки, постукайте ручкою по столу, в "своєму місці" легше зосередитися і згадати те, що важливо. Можна створити "якірці": заготовити якусь яскраву деталь - значок, браслет, пришити ґудзик, надіти яскраві смішні шкарпетки, поставити фломастером точку на руці або намалювати щось смішне - щоб цей "якірець" повертав в реальність, щоб можна було подивитися і посміхнутися. Самопідтримки. Кладіть руку на протилежне передпліччя, як би обіймаючи себе, коли відчуєте тривогу. Якщо перехопило подих - покладіть одну долоню на лоб, другу на груди. Зробіть кілька вдихів-видихів. Потім змініть положення рук - з чола на живіт. І так, коли одна рука на животі, друга на грудях, знову вдих-видих. Якщо складно зосередитися - покладіть одну руку на потилицю, другу на лоб. Зробіть кілька вдихів-видихів. Покладіть долоні з двох сторін голови - поспостерігайте за диханням. Можна помасажувати лобові горби - точки посередині чола над бровами (вони пов'язані з нашою довготривалою пам'яттю). Якщо зберігається відчуття тривоги, доторкніться до точки, що знаходиться якраз посередині - між пупком і місцем з'єднання ребер - мечовиднимвідростком. "Точка страху" знаходиться між мізинцем і безіменним пальцем. Її потрібно легко масажувати. Уже сидячи на своєму місці, відчути опору стоп, спертися на спинку стільця. Зовнішня опора допомагає повернути відчуття внутрішньої. Поради батькам випускників У підготовці до ЗНО важливо і те, як сам настроїшся, і як тебе близькі підтримають. Психологи дали поради батькам випускників, як разом зі своїми дітьми не зійти з розуму, поки ЗНО не закінчиться. Найчастіше батьки переоцінюють дітей, покладаючи на них занадто великі надії. Купу грошей вкладають на репетиторів, та ще й дорікають цим постійно. А ця заяложена фраза: "не вступиш - підеш вулиці підмітати". Давайте не нагнітати обстановку, а просто вірити в своїх дітей. Підтримувати їх, підбадьорювати і не питати "як там", а вникати в нюанси підготовки та обговорювати процес їх навчання. Морально це зміцнить дітей перед ЗНО. Хвилюватися можна, панікувати не можна Хочеш не хочеш - нервувати випускник буде. І ось тут головне - не допустити, щоб ці переживання переросли в паніку і страх. Ще раз - ЗНО - це не кінець світу і не вирок, якщо результат вийшов не таким, як ви того бажали. За пару днів до тестування краще нічого не вчити і не намагатися надолужити все те, що не вивчив за роки навчання. Буде каша в голові. Йти на ЗНО треба не голодним, а перед тим відпочити, виспатися і поснідати. Інші статті номеру 7 міфів про псоріаз, в які пора перестати вірити

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