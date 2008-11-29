Решение для планирования интерьеров квартир

Ремонт – дело тяжелое и зачастую весьма нервное. Особенно силы нужны в ситуациях, касающихся тотальной перепланировки. Неудивительно: многим людям за долгие годы надоедает пускай и привычный, но порой неудобный и мылящий глаз облик собственного жилища. Подобные ситуации требуется принятие кардинальных решений. Но и последующие ходы должны быть тщательно продуманны и распланированы – в противном случае сторонник перемен рискует потерять время и собственные деньги.

Цвет обоев, новая планировка или оригинальная расстановка мебели – для решения подобных задач принято обращаться к квалифицированному дизайнеру. Однако далеко не каждый человек имеет средства для найма хорошего проектировщика. А даже если и имеет, то не существует гарантий, что специалист грамотно и правильно реализует задумки и пожелания заказчика.

Стань дизайнером не выходя из дома!

Как выйти из затруднения? Ответ прост: сделать все самому! Сегодня - 21-й век и уже существует простая и многофункциональная программа, как «Дизайн Интерьера 3D», позволяющая без лишних трат и потерь времени решить любое дизайнерское решение в рамках жилой квартиры или офисного помещения. Просто скачайте программу, запустите ее и создайте собственную 3D-модель пространства с учетом всех цветовых, планировочных и дизайнерских идей.

Простота и многофункциональность

Программа славится богатым и разнообразным функционалом, позволяющим пользователю помимо расчерчивания пространства и расстановки, как бывает в других программах, межкомнатных перегородок, добавлять в модель объекты мебели и интерьера, загружая их трехмерные проекции их обширного каталога, идущего в пакете с программой. Приближайте, детализируйте, меняйте положение объектов и рассматривать плоды собственных трудов в виртуальном режиме от «первого лица»!

«Дизайн Интерьера 3D» прост в использовании и подойдет даже новичкам с «базовым» уровнем пользования ПК. Русский интерфейс и простая установка, облегченная подсказками инсталлятора позволят быстро подготовить программу к работе и приступить к самому интересному – моделированию. Стань настоящим творцом!

Главные преимущества приложения

Перед покупкой можно воспользоваться пробной версией программы, которую можно скачать бесплатно, и на собственном примере понять, насколько программа удовлетворяет запросы конкретного пользователя. Пробная вариация программы позволяет:

ознакомиться с программой, ее интерфейсом и возможностями;

создать модель требуемого помещения с отсылкой к реальным параметрам пространства. Неважно, будет это жилая квартира или целый офисный этаж – проектировщик рассчитает и создаст макет по заданным цифрам;

выполнить отделочные работы, начиная от потолка и заканчивая ковровым покрытием – как уже было сказано выше, в программе доступен богатый каталог как объектов, так и оформительских решений, имеющих реальные прототипы;

добавить предметы меблировки и оформить жилое помещение или офис с прицелом на комфорт, оригинальность и собственный вкус;

оценить собственные труды с разных ракурсов и при помощи инновационного режима от «первого лица». Пройдитесь по комнатам и убедитесь в точности измерений и реалистичности обстановки посредством 3D-технологий.

Не нужно бояться перемен. Особенно теперь, когда перепланировка и изменение интерьера теперь доступные прямо на персональном компьютере.