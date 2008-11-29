Названо тварину, здатну прожити все життя без сну

Як відомо, для підтримки життєздатності організму необхідні їжа і сон. З їжею все очевидно: це "паливо", яке дозволяє працювати всім системам і механізмам. Але чи виконує сон життєво важливі біологічні функції або без нього можна було б обійтися?

Фахівці міркують наступним чином. З одного боку, сон допомагає запасатися енергією, дає відпочинок тілу, а мозок тим часом переводить короткочасну пам'ять в довгострокову. Крім того, уві сні організм більш ефективно бореться з інфекціями. Тим часом позбавлення сну порушує роботу мозку, викликає проблеми з пам'яттю, увагою і рефлексами.

З іншого боку, сон дорого обходиться тваринам в дикій природі: вони можуть стати легкою здобиччю для хижаків і до того ж втрачають час, який могли б витратити на пошук їжі або продовження роду.

В ході нової роботи команда з Імперського коледжу Лондона вирішила перевірити, чи можуть плодові мухи довгий час обходитися без сну (і таким чином підтвердити або спростувати думку про те, що сон життєво важливий для організму).

Нагадаємо, що дрозофіли є модельними тваринами: на їх прикладі зручно вивчати питання, що стосуються здоров'я людини, оскільки більше 70% генів, що викликають захворювання у людей, мають і ці комахи. (До слова, раніше дрозофіли допомогли зрозуміти, як мозок входить в стан сну і повертається до активного дня, а також довести, що оптимальна тривалість сну закладена в генах.)

Попередні експерименти показали, що деякі тварини, позбавлені відпочинку, гинуть. Але залишалося неясно, чому саме це відбувається. Були припущення, що піддослідні вмирали через стрес, пов'язаного ні з недосипом як таким, а з тими способами, якими їх позбавляли сну.

В ході нової роботи дослідники спостерігали за декількома тисячами плодових мух. Спершу вони з'ясували, що в своєму звичайному режимі комахи сплять в середньому 300-600 хвилин на добу. При цьому близько 6% самок виділяла на сон менше 72 хвилин, а три особи спали і зовсім по 5-15 хвилин на добу.

"Одна з причин, за якими сон вважається життєво важливим, полягає в тому, що всі тварини сплять. Тому ми були здивовані, виявивши, що мухам потрібно так мало сну. Ми хотіли з'ясувати, чи було це особливістю лише деяких особин, або так могла жити будь-яка муха ", - розповідає провідний автор роботи Джорджо Джілестро (Giorgio Gilestro).

Вчені помістили дрозофіл в спеціальні контейнери в формі трубок, забезпечені автоматичною системою моніторингу. Якщо муха залишалася нерухомою протягом 20 секунд, трубка починала обертатися, не даючи комасі спати.

В результаті команда виявила, що середня тривалість життя мух, позбавлених сну, була такою ж, як і сплячих (40-50 днів). Правда, самки з експериментальної групи гинули в середньому на три дні раніше самців.

Також фахівці помітили, що постійно бодрствуючі мухи зберігали звичайну поведінкову активність і жили за звичними ритмами (були більш активні в ранні ранкові і пізні вечірні години).

Автори роботи відзначають, що, можливо, дрозофіли все ж встигали поспати протягом 20 секунд. Хоча такі мікросни навряд чи можна назвати "якісно рівними" повноцінному сну. Крім того, не виключається, що в ході експерименту у комах розвинувся сомнамбулізм.

Проте результати цього випробування говорять про те, що сон може і не бути настільки ж важливим аспектом життєдіяльності, як харчування.

"Що стосується їжі, то є калорії, які є життєво важливими, необхідними для підтримки життя, і калорії, які" корисні ", тобто допомагають нормально функціонувати. Можливо, сон тільки" корисний ", але не життєво важливий. Без нього функціонувати важко , але його відсутність не обов'язково фатальна ", - вважає Джілестро.

Втім, важливо враховувати, що тести проводилися в лабораторних умовах, де мухам нічого не загрожувало. А в дикій природі позбавлення сну цілком могло б стати непрямою причиною їх ранньої загибелі. Погіршення рефлексів, апатія і інші побічні ефекти недосипу можуть підвищити ризик бути з'їденим, знизити здатність до пошуку їжі і так далі. Точно так же недолік сну у людини за кермом підвищує його ризик потрапити в аварію через зниження концентрації, наводить приклад Джорджо Джілестро.

"Ми будемо досліджувати вплив нестачі сну на розумову працездатність у мух в майбутніх експериментах. Але наше дослідження поставило питання: чи є позбавлення сну саме по собі причиною смерті", - говорить учений.

Його команда також має намір дізнатися, як позбавлення сну впливає на тривалість життя інших тварин, мозок яких набагато більший і складніший, ніж у комах.