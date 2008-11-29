7 міфів про псоріаз, в які пора перестати вірити

Псоріаз - хронічне неінфекційне захворювання, яким страждають близько 4% людей у всьому світі. Як правило, псоріаз проявляється на шкірі червоними сухими плямами, папулами, які, накопичуючись разом, утворюють бляшки. І хоча захворюваність не залежить від статі, якщо вірити статистиці, стан дещо частіше зустрічається у жінок.

Чи можна заразитися на псоріаз? Чи реально вилікувати його? Чи правда ним хворіють тільки дорослі? У цьому матеріалі - сім міфів про псоріаз, в які потрібно перестати вірити прямо зараз.

Псоріаз може бути заразним

Ні, псоріаз не заразний і не пов'язаний з гігієною. Ним неможливо заразитися від людини, навіть якщо ви дуже близько спілкуєтеся, постійно чіпаєте його, користуєтеся одним рушником і їсте з однієї тарілки.

Це дерматологічний стан

Все більше досліджень підтверджують, що псоріаз має аутоіммунну природу. На думку вчених, захворювання пов'язане з порушеннями імунної функції, яка змушує організм виробляти нові клітини швидше, ніж потрібно. Саме ці клітини, накопичуючись, перетворюються в папули.

Псоріаз можна вилікувати

Псоріаз є хронічним станом, з яким людина існує все життя. Однак у пацієнтів з псоріазом бувають періоди ремісії, коли спалахи мінімальні і не доставляють дискомфорту, і кризові періоди, коли псоріаз особливо небезпечний.

Псоріаз не можна вилікувати

Незважаючи на те, що псоріаз не можна вилікувати остаточно, стан можна і потрібно лікувати (коригувати). Методи лікування мають три основних мети: зупинити надмірне виробництво клітин, зняти запалення і видалити омертвілі частинки з поверхні шкіри. Лікування може включати актуальні, пероральні та ін'єкційні препарати, а в деяких випадках і світлову терапію.

Це всього лише плями на шкірі

Крім того, що псоріаз проявляється на шкірі у вигляді червоних плям, ці плями можуть свербіти і запалюватися. Якщо чесати бляшки занадто сильно, вони можуть тріскатися і кровоточити, що збільшує ризик потрапляння в організм інфекцій. Крім того, очевидні прояви нерідко викликають у пацієнтів з псоріазом тривожність і депресію, спровоковані стигматизацією. А деякі дослідження навіть пов'язують цей стан з суїцидальними думками.

Псоріаз не пов'язаний з іншими хворобами

За даними клініки Мейо, люди з псоріазом мають більш високий ризик виникнення діабету 2 типу, проблем із зором і серцево-судинних захворювань. А за даними Національного фонду псоріазу США (National Psoriasis Foundation), близько 30% пацієнтів з псоріазом пізніше хворіють на псоріатичний артрит.

Псоріаз зустрічається тільки у дорослих

Хоча псоріаз і правда частіше зустрічається у дорослих, щорічно це захворювання діагностується у десятків тисяч дітей до 10 років. Імовірність псоріазу у дитини вище, якщо один (10%) або обидва (50%) його батьків мають цей стан. Дослідження показують, що дитячий псоріаз має ті ж ризики, що і дорослий, хоча бляшки у дітей, як правило, менш сухі і хворобливі.