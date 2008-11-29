Україна ввела ембарго на російські товари

Економічні обмеження зачіпають тільки певну будівельну продукцію.

Кабінет міністрів України заборонив ввозити на територію України цілий ряд будівельної продукції, серед якої портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сультфатостойкій цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів, а також - фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 15 травня. Про це повідомило агентство Інтерфакс.

- Пропонується заборона ввезення на територію України з РФ таких груп товарів, як промислова, мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби.

За даними українського Держстату, загальний імпорт цементної продукції з РФ в 2017 році склав 32,9 мільйона доларів, а після введеного в 2018 році заборони на ввезення російського клінкеру - 16,8 мільйона доларів.

- Заборона імпорту з РФ цементної продукції (і зокрема напівфабрикату) сприятиме відновленню конкурентного рівноваги серед українських виробників цементу, окремі з яких на даний момент продовжують працювати з використанням російської сировини, повернення в галузь близько 1 тис. робочих місць, втрачених після зупинки печей цементних заводів в Балаклії і Краматорську, і відновленню промислового потенціалу з випалювання клінкеру на сході України, - сказано в проекті постанови Кабміну.

Перший перелік заборонених для ввезення товарів був опублікований ще в 2015 році (постанова №1147 "Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії").

А вільна торгівля з Росією припинена з 2016 року.

Російські товари, заборонені до ввезення в Україну