Как выбрать семена кукурузы

Издавна кукуруза является наиболее востребованной культурой в странах Восточной Европы. И если еще несколько десятков лет назад ее выращивание было возможно только в регионах с мягким климатом, то сегодня результаты работы селекционеров позволили распространить посевы и в северном направлении.

Зона производства растений оказывает огромное влияние на выбор гибрида кукурузы. При поиске соответствующим условиям выращивания гибридов необходимо учитывать несколько факторов, среди которых:

зона выращивания;

урожайность;

группа спелости.

Недостатка в вариантах гибридов кукурузы не наблюдается, во всем многообразии семян можно обнаружить растения трех категорий – зерновой, силосной, универсальной. Первые отличаются быстрым достижением невысокого уровня влажности семян, ранней спелостью, малой вегетативной массой. Силосная кукуруза характеризуется большой зеленой массой, сохраняющейся к моменту сбора урожая. При этом семена достигают восковой спелости. Универсальные сорта чаще всего используются в качестве силосных.

На урожайность посевов оказывает влияние не только генетический потенциал семян, но и условия произрастания всходов. Так, достичь максимальных результатов продуктивности культуры позволяет проведение адаптивной селекции.

Адаптивная селекция кукурузы: особенности

Задача селекционеров – создать семена, которые способны:

к быстрой отдаче влаги в процессе созревания;

устоять перед вредителями и заболеваниями;

к хорошей урожайности и раннему созреванию;

переносить низкие температуры;

сохранить продуктивность при загущении посевов;

рационально использовать минеральные подкормки;

максимально эффективно использовать энергию солнца;

устоять при переспеве.

В большинстве случаев гибриды классифицируются по группе спелости. Сравнение производится с установленными стандартами (сортами, выведенными в Висконсине). На базе информации о стандартных гибридах создана классификационная шкала ФАО. Интервальные промежутки внутри шкалы соответствуют определенным классам культуры и регионам взращивания. Следует понимать, что чем севернее расположена зона культивации растений, тем уже будет интервал ФАО. В таких ситуациях рекомендовано опираться при выборе гибридов не только на стандартизационные данные, но и на опыт выращивания культуры в условиях данного региона.

Специфика выбора гибридов в зависимости от сценария сбора урожая

Планируемый сценарий уборки также оказывает влияние на выбор семян для посева. Если сбор урожая будет проводиться в краткий период – лучше приобрести гибрид одного вида, обеспечивающий одновременное созревание семян. В случае, когда сбор урожая планируется проводить в течение нескольких недель – оптимальным станет решение посева нескольких гибридов с разной скоростью созревания. Использование ранних и поздних сортов позволит исключить переспев и убрать силос с максимальной эффективностью.

Не менее важно учитывать при подборе гибридов скорость созревания листостебелестоя. Растения с медленно созревающим листостебелестоем обладают рядом преимуществ, среди которых:

большая плотность при силосовании;

уменьшение перевариваемости силоса;

стойкость к полеганию;

меньшая подверженность гнилевым процессам;

увеличение периода ассимиляции.

Выбор семян в зависимости от условий произрастаний

Разные гибриды имеют различные требования к условиям выращивания. Так, на выбор семян оказывает влияние потребность посевов во влаге, в тепле, к срокам и плотности посевов.

На первой стадии развития всходов потребность в воде минимальна. В среднем в месяц необходимый объем влаги составляет 30%.

Выращивание теплолюбивой культуры в условиях северных регионов требует более раннего высева семян в грунт. Появление всходов может быть отложено из-за низкой температуры окружающей среды. Оптимальное время посева – достижение температуры почвы на глубине 5 см 10-ти градусов Цельсия. При температуре –20С может произойти повреждение семян.

Методы повышения урожайности кукурузы

Даже правильный выбор гибридов для посева не станет гарантией хорошей урожайности без применения дополнительных мер. Важнейшая из них – допосевная обработка почвы с помощью борон дисковых. Боронование дает возможность произвести уничтожение сорняков в стадии белых нитей, что приводит к снижению конкуренции при выращивании культуры и повышению производительности. Помимо механического культивирования почвы большое влияние на урожайность оказывает обработка гибридов с целью защиты растений от болезней и вредителей, в том числе корневой гнили, фузариоза, плесневения, головни и пр.

Для минимизации количества злаковых сорняков, появление которых может стать следствием остатка в почве семян, необходимо также производить довсходовую обработку почвы гербицидами.