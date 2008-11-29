Доповнена реальність впливає на поведінку людей в реальному світі

Нове дослідження, проведене під керівництвом професора Стенфордського університету Джеремі Бейленсона (Jeremy Bailenson), показало, що взаємодія людей з навколишнім світом змінюється після їх занурення на додану реальність.

Ми виявили, що технології доповненої реальності впливають на те, куди ти йдеш, як повертаєш голову, наскільки добре справляєшся з завданнями і як взаємодієш з іншими реальними людьми, що знаходяться в тому ж приміщенні", - говорить Бейленсон в прес-релізі.

Нагадаємо, що технології доповненої реальності "нашаровуються" згенеровують комп'ютером зображення на навколишні об'єкти в реальному часі.

Безліч компаній займається розробкою таких пристроїв і сьогоднішні технології дозволяють створювати дуже реалістичні 3D-зображення. Таким чином люди, що знаходяться в різних точках світу, можуть спілкуватися один з одним, в тому числі невербально, не упускаючи найменших нюансів поведінки співрозмовника. Як відзначають фахівці, звичайні відеоконференції не дають такого ефекту.

Доповнена реальність могла б внести вклад в боротьбу зі зміною клімату, дозволяючи організувати віртуальні зустрічі. Це допомогло б уникнути витрат палива на поїздку або переліт для особистої участі в них. Наше дослідження може привернути увагу до можливих соціальних наслідків великомасштабного використання доповненої реальності, а значить , технологію можна буде доопрацювати так, щоб уникнути цих наслідків ще до повсюдного впровадження пристроїв ", - пояснює важливість проблеми виданню Tech Xplore професор Бейленсон.

Щоб з'ясувати, як вплине доповнена реальність на поведінку людей, дослідники провели трьохетапний експеримент за участю 218 осіб.

На першому етапі вони перевірили всім відоме соціально-психологічне явище, коли люди в звичайних умовах без проблем справляються з завданнями, але відчувають труднощі, коли за ними хтось спостерігає. Виявилося, що присутність віртуального персонажа на ім'я Кріс впливає на учасників експерименту.

Друга частина дослідження була присвячена вивченню невербальної поведінки людей. Учасники входили в кімнату з декількома стільцями. На одному з них "сидів" Кріс. Коли випробуваним, який мав пристрій доповненої реальності, пропонували зайняти якесь місце, вони ніколи не вибирали стілець, на якому бачили віртуального персонажа. Крім того, більшість людей рухалося так, щоб не випускати Кріса з поля зору.

Окремій групі було запропоновано вибрати собі стілець вже після того, як вони зняли очки доповненої реальності. І вони найчастіше (72% випробовуваних) сідали на місця, на яких раніше не бачили Кріса.

Той факт, що ніхто з тих, хто носили пристрій доповненої реальності, не сів на місце аватара, став для нас несподіванкою. Цей результат показує, як зміст доповненої реальності інтегрується в реальний фізичний простір і впливає на спосіб взаємодії з ним. Вплив доповненої реальності триває і після зняття спеціальних окулярів ", - говорить Бейленсон.

На третьому етапі експерименту учасників розбили на пари. Одному з випробовуваних при цьому було видано пристрій доповненої реальності. На цей раз люди повинні були підтримувати бесіду. В результаті ті, хто знаходився в доповненій реальності, відзначали, що гірше відчувають зв'язок і взаємодію з партнером. Ті ж, хто залишався в звичайному світі, таких проблем не відчували.

На думку авторів наукової публікації, вони зробили лише перший крок в дослідженні соціально-психологічних наслідків використання технології доповненої реальності. Необхідні подальші дослідження, і команда вже придумує нові експерименти.

Результати нинішньої роботи групи професора Бейленсона опубліковані в журналі PLOS ONE.