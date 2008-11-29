Где продают квартиры в Пензе: обзор сайтов по поиску недвижимости

Считается, что покупка недвижимости утомительное дело, поэтому его поручают посредникам. На самом деле поиск жилья невероятно увлекательный и интересный процесс. Главное знать, где искать. Сейчас создано достаточное количество ресурсов и сайтов, где размещены объявления по продажам квартир. А как выбрать лучший? В первую очередь он должен привлекать внимание, иметь удобный интерфейс и навигацию, и содержать актуальную информации. Существует несколько аналогичных сайтов по продажам квартир в Пензе, которые пользуются большим спросом и интересов у граждан. В рейтинг входят те сайты, которые имеют кроме высокой посещаемости актуальную информацию и большое количество объявлений.

Авито

Ресурс считается лучшим не только в Пензе, но и во всей России. Здесь выкладывается 3000 новых объектов недвижимости еженедельно. Существует возможность бесплатного размещения и платного. Платные услуги бывают единичные и пакетные:

Единичные. Красная рамка вокруг фотографии объявления, которое размещается на верхних позициях. Услуга действует неделю;

Пакетные. Пользователь оплачивает размещение и в течение месяца может добавлять определенное количество новых объявлений.

Циан

Популярный среди потребителей сайт по продажам квартир в Пензе. Считается не только удобным, но и технологичным ресурсом. Можно зарегистрироваться как агент и получить доступ к закрытой базе, создать виртуальное агентство. Существует возможность платно размещать и бесплатно размещать информацию.

Для покупателей каждый месяц выкладывается по 7500 объявлений с содержанием полезной информацией и продажей жилья.

Юла

Ресурс принадлежит Mail Group. Портал имеет удобную навигацию: вписав необходимый запрос в поисковую строку, пользователю открываются объявления по продаже недвижимости в радиусе 150 км. Ежемесячно аудитория сайта нашего региона 300 тысяч человек. Каждый месяц ресурс пополняется 2000 новыми объявлениями от жителей Пензы.

ИРР

Портал уже давно на слуху у наших сограждан. Аудитория ресурса каждый месяц растет. Здесь можно найти объявления по продаже квартир не только в Пензе, но и близлежащих районах.

Яндекс-Недвижимость

Является молодым и пока не самым популярным порталом по продаже жилья в Пензе. Однако, с каждым днем, он набирает все больше просмотров и сюда добавляется все больше новых объявлений. Для пользователей разработан удобный интерфейс и навигация. Легко можно настроить все требуемые фильтры, и найти то жилье, которое будет соответствовать всем необходимым запросам.

«Галерея недвижимости»

В отличие от остальных, этот ресурс работает только на Пензу, а не на всю Россию. Здесь есть вся необходимая информация: база недвижимости, услуги предоставляемые компанией, публикуются актуальные новости.

Кирш

На сайте размещена информация о продаже квартир в Пензе, и о загородном жилье. Удобная навигация дает возможность настроить все необходимые фильтры:

вторичка или новострой;

цена;

выбрать район города или отфильтровать загородные участки;

выбрать требуемое количество комнат.

На главной странице размещен ипотечный калькулятор, где можно найти некоторую информацию по процентным ставкам.

Недвижимость Mail.ru

Известный и популярный интернет-ресурс во всей России. Имеет большое количество переходов, как за сутки, так и за месяц. Модераторы фильтрую информацию, и добавляют рядом с некоторыми объявлениями запись «проверено». Это значит, что данному продавцу можно доверять.

Рейтинг не является рекламным, а составлен на основании количества посещений и по добавляемым объявлениям. Т.е. это те ресурсы, которым жители Пензы доверяют.