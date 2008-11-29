Як сите життя знищує нас зсередини

Після закінчення Другої світової війни, поряд зі зростанням життєвого благополуччя, в промислово розвинених країнах почали з'являтися численні, пов'язані з цивілізацією захворювання.

Прикладами так званих «екологічних хвороб» є запалення кишечника на зразок хвороби Крона або виразкового коліту. Вони безпосередньо пов'язані з порушеннями в мікробіома людини. До теперішнього часу вчені пояснювали дисбаланс між організмом господаря і мікробами різними гіпотезами: наприклад, що мікробіом псує надмірна гігієна, або інтенсивне використання антибіотиків, або певні генетичні чинники. Однак ці спроби пояснення були неповними.

Команда фахівців з Центру спільних досліджень в Кільському університеті імені Крістіана Альбрехта (Німеччина) сформулювала нову, більш всеосяжну еколого-еволюційну теорію розвитку хвороб. Дослідники з Кіля припускають, що постійний доступ до різноманітного харчування порушує симбіотичний зв'язок бактерій і організмів-господарів; в деякому роді наші бактерії починають розвиватися самі по собі, незалежно від людини.

Відправною точкою для формулювання нової теорії стало вивчення екології морських середовищ існування, а саме, дослідження, пов'язані з відмиранням коралів. Вчені виявили, що причиною загибелі є аж ніяк не тільки зміна клімату або надмірний вилов риби, а й надлишок їжі в морській воді, викликаний впливом людини.

Як тільки їжі стає багато, бактерії, що живуть в співтоваристві з коралами, починають відділятися від своїх господарів. Вони більше не бажають харчуватися продуктами метаболізму господаря, а віддають перевагу більш багаті поживні речовини з навколишнього води. Через відділення симбіотичного партнера (бактерій) баланс коралового мікробіома порушується, і в результаті корали хворіють. У дослідженнях модельного організму, прісноводного поліпа гідри, вчені змогли експериментально підтвердити існування даного причинно-наслідкового ланцюжка.

З високим ступенем ймовірності знання, отримані в ході експерименту, можна перенести і на здоров'я людини. Баланс бактерій в кишечнику людини точно так само змінюється разом з індукованими цивілізацією змінами в звичках харчування - в сторону незбалансованої, калорійної дієти з низьким вмістом клітковини.

На додаток до прямих негативних наслідків для здоров'я, постійно присутній в кишечнику, простий в обробці запас поживних речовин впливає не тільки на метаболізм людини, але і на бактерії-колонізатори кишечника, які також «харчуються» нашою їжею. Мікроби переключаються з метаболітів господаря на більш розкішне меню, складене з продуктів їжі людини і таким чином ухиляються від взаємодії з організмом господаря.

Надмірне харчування бактерій сприяє їх росту в цілому, а деякі види бактерій починають розмножуватися на шкоду іншим членам мікробіома, відбувається серйозна дезадаптація, більш відома як дисбіоз.

Раніше вчені пропонували виправляти порушений мікробіом за допомогою пробіотиків, тобто додавання певних корисних бактерій або навіть фекальних трансплантатів для відновлення балансу. Тепер, еколого-еволюційна перспектива або «гіпотеза перегодовування» показує новий шлях.

Перш за все, новий підхід має на увазі природну здатність мікробіома перебудовуватися і відновлювати здорове поєднання бактерій. Тому головним своїм завданням вчені бачать виявлення конкретних механізмів, здатних врівноважити мікробіом. Головним чином, передбачається знизити «перегодовування» бактерій за рахунок зміни звичок харчування та періодичних голодувань. Ймовірно, до настання індустріальної ери саме ці фактори дозволяли мікробам регулярно повертатися до нормального стану і, таким чином, відновлювати здоровий і природний склад.