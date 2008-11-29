Нова податкова почала працювати офіційно

17 травня створену нещодавно Державну податкову службу зареєстрували в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. З 17 травня нова служба стала юридичною особою.

- Ідентифікаційний код юридичної особи - 43005393, місцезнаходження юридичної особи - 04053, м.Київ, Львівська площа, будинок 8, - написано в реєстрі.

Нагадаємо, розділити Державну фіскальну службу на податкову і митну вирішили в кінці 2018 року. У січня 2019 прем'єр-міністр Володимир Гройсман схвалив зміни. Таким чином повернулися до положення 2012 року, коли відомства працювали окремо.

23 квітня главою податкової на перші п'ять років вибрали Сергія Верланова. Раніше він працював в Міністерстві фінансів і займався реформою УКРІНФОРМ.

Конкурс на посаду глави митної служби призупинили в середині квітня. Комісія вищого корпусу зробила це через рішення суду.