Профессиональные грузоперевозки — в вопросах и ответах

Этот материал — ответы на вопросы людей, заказывающих перевозку грузов по Киеву и области. Профессиональные грузоперевозки становятся все более востребованными, поэтому появление все новых вопросов вполне объяснимо.

В каких резервуарах лучше всего перевозить жидкости?

Самые распространенные емкости, используемые для перевозки жидкостей, — выполненные из металла или пластика. Оба материалы обеспечивают полную герметизацию. Однако, преимущество пластика в том, что он имеет меньший вес. При выборе тары необходимо, чтобы материал был химически нейтральным по отношению к перевозимой жидкости. Например, пластик подходит для ГСМ (кроме бензина и керосина), кислотных и щелочных растворов слабой концентрации, а также для перевозки жидких продуктов питания, питьевой и технической воды.

Стекло в качестве транспортной тары используется значительно реже, поскольку оно слишком хрупкое.

Как нужно упаковывать вещи?

Желательно поручить эту непростую работу профессионалам. Однако, если вы хотите выполнить ее сами, то порядок следующий. Вначале упаковывают вещи, которые не используются (например, в летнее время — зимняя одежда). Мебель предварительно разбирают, используя в качестве упаковочного материала специальную бумагу, гофрокартон, воздушно-пузырьковую и стрейчевую пленку. Каждая упаковка маркируется. Фурнитура размещается по отдельным пакетам и тоже подписывается. Рекомендуется упаковывать вещи заранее, а не за пару часов до прибытия машины. Тогда офисный или квартирный переезд пройдет без проблем.

Нужно ли доплачивать за перевозку домашнего питомца?

Нет, специальной доплаты не существует. Однако, оформляя заказ в транспортной компании, нужно поинтересоваться, можно ли перевезти в автомобиле фирмы кота или собаку. Если — нет, придется перевозить пернатого или четвероногого жильца в собственном автомобиле или нанимать машину отдельно.

Есть ли разница между коммерческим и частным переездами?

Различие лишь в том, кто выступает в качестве заказчика. Примеры коммерческих заказов — переезды офисов, клиник, предприятий. Если речь идет о частном переезде, клиент — физическое лицо.

В чем преимущества профессионального переезда?

Сотрудничество с профессиональной фирмой-перевозчиком выгодно отличается от заказа услуг частника, при прочих равных условиях, наличием договора. Компания официально отвечает за сохранность груза. В случае с частником предъявить претензии будет некому.