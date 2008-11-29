Знайдений неврахований фактор відторгнення органів при пересадці

Успішна пересадка органів багато в чому залежить від забезпечення генетичної сумісності між донором і реципієнтом. Це робиться шляхом зіставлення їх лейкоцитарних антигенів (HLA) - білків клітинної поверхні, які допомагають імунній системі визначити, які клітини є чужорідними. Однак невідповідності HLA пояснюють далеко не всі випадки відторгнення трансплантатів за імунологічними причинами.

Передбачалося, що інші з цих відторгнень пов'язані з менш поширеними антигенами або так званими малими антигенами гістосумісності. Але конкретні антигени до сих пір не були названі.

Дослідники з Медичного центру Колумбійського університету, вивчаючи відторгнення при пересадці нирок, висунули гіпотезу, що людина, геном якої несе ген нирки з певними делеціями (хромосомними перебудовами, при яких відбувається втрата ділянки хромосоми), може бути особливо чутливий до органів донора, геном якого несе повнорозмірний ген. В результаті реципієнт піддається впливу білка, який його імунна система буде відчувати як чужорідний.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені провели скринінг 705 реципієнтів нирок, які перенесли трансплантацію в Медичному центрі Колумбійського університету, на предмет виявлення делецій в 50 генах нирок, присутніх у донорів в повнорозмірній версії. Потім делеції, пов'язані з відторгненням, були підтверджені в додаткових 2004 парах донор-реципієнт з трьох міжнародних груп.

Дослідження показало, що реципієнти нирок з двома копіями делеції гена LIMS1 мали значно вищий ризик відторгнення, коли донорська нирка мала принаймні одну повнорозмірну версію того ж гена. Ризик відторгнення був на 63% вище серед пар донор-реципієнт з цим геномним зіткненням, в порівнянні з парами, у яких не було подібної невідповідності. Для наочності: ризик відторгнення нирки через невідповідність LIMS1 був приблизно в три рази вище, ніж ризик через одну розбіжність в HLA.

У реципієнтів ниркових трансплантатів з двома копіями делеції, у яких розвинулося відторгнення, в крові виявлялися рівні антитіл проти LIMS1 - ще одне свідчення того, що виявлений геномний конфлікт сприяє відторгненню.

Крім цього, пересаджені органи зазвичай піддаються низькій оксигенації, що, мабуть, посилює конфлікт геномів. Дослідники виявили, що в В клітинах, які продукують LIMS1, низький рівень кисню збільшує вироблення LIMS1 на клітинній поверхні - це додатково збільшує ризик імунної атаки.

Хороша новина в тому, що невідповідності при пересадці нирок по LIMS1 можна уникнути за допомогою генетичного скринінгу перед трансплантацією. Отримані результати можуть ставитися і до пересадки інших органів: LIMS1 експресується в легенях, серці і печінці і може сприяти їх відторгнення теж.