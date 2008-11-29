Солнечные батареи: выгодная альтернатива традиционным энергоносителям

Дефицит энергоносителей в мире приводит к постоянному повышению цен на электроэнергию. Уже сегодня тарифы возросли в десятки раз по сравнению с предыдущими годами. Результаты многочисленных исследований состояния земных недр неутешительны – по словам ученых, запасов углеводородного топлива осталось (с учетом сегодняшних объемов потребления) максимум на 100 лет.

Помимо недостатка ресурсов на выбор энергоносителей оказывает влияние и экологическая ситуация в мире. Сжигание топлива наносит постоянный урон природе и продолжение подобного отношения к ней способно привести к непредсказуемым последствиям.

По полученным данным сегодня во всех странах мира в совокупности используется более чем 12 миллиардов кВт электроэнергии в год, что приводит к загрязнению атмосферы сотнями тысяч тонн вредных веществ. Альтернатива – атомная энергетика, не менее безопасна и представляет собой постоянную угрозу радиоактивных выбросов. До недавнего времени других путей решения проблемы энергоснабжения не было.

Солнечные электростанции как экологический и выгодный источник энергии

Солнечная энергия, наряду с энергий ветра и воды – наиболее экологичный и безопасный вид альтернативных источников электричества, который сегодня используется повсеместно. Энергия Солнца бесконечна, ее объемы не истощаются. Уже сегодня немалое количество мировых компаний с многомиллионными инвестициями «вкладываются» в развитие именно данного типа энергопоставок.

Первые экземпляры солнечных батарей отличались высокой стоимостью, оправданной использованием дорогостоящих материалов и технологий. Путем проведения научных изысканий и оптимизации производства оборудования производителям удалось достаточно быстро снизить цену гелиостанций до приемлемых цифр. В наше время купить альтернативные источники энергии может позволить себе практически каждый работающий житель страны.

В чем выгода подобного приобретения? О нескончаемости ресурса уже говорилось выше. Солнечная энергия бесплатна – затраты коснутся лишь покупки и обслуживания установки. Монтаж сетевой солнечной электростанции не связан со сложностями. Эксплуатация оборудования не причиняет вреда атмосфере, ведь опасные выбросы отсутствуют полностью.

Использование солнечных электростанций стало выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. Сегодня потребители получили возможность продавать излишки перерабатываемой электроэнергии в сеть по «Зеленому тарифу», что ускоряет окупаемость приобретения. С помощью солнечных станций можно обеспечить регулярное электроснабжение удаленных объектов и сложных для подключения к стандартным сетям точек.

В странах Европы возможности солнечных электростанций уже вовсю используют простые граждане в нуждах собственных домохозяйств. В Украине большинство альтернативных источников энергии все еще принадлежат предприятиям. Но распространение их и расширение сферы применения уже не за горами.