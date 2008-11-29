«Закрий очі і ні про що не думай»: чим корисна медитація

Згоріли на роботі? Медитуйте. Чи не можете впоратися зі стресом? Медитуйте. Втратили смак до життя? І знову допоможе медитація. Тренд на здоровий спосіб життя зробив практику, цілком розумним способом скинути вантаж проблем, що накопичилися і глибоко зітхнути.

У чому суть медитації

Медитативні практики можуть бути різними. І враховуючи, що люди займаються цим близько 2000 років, ситуація здається цілком логічною. Так, медитацією буде вважатися і «відключення» під звуки природи на п'ять хвилин прямо на робочому місці, і 10-денна практика мовчання, також відома як випассана.

Але незважаючи на різноманітність, види медитації, проте, мають одну спільну рису - гранична концентрація уваги. Це зосередження на чомусь одному, йдеться про думки або предмет, дозволяє відсторонитися від зовнішнього світу, відкинути нав'язливі думки і, скажімо так, перезавантажитися.

Чим корисна медитація

Дослідження показують, що медитація як мінімум може сприяти концентрації. А це значить, практика так чи інакше покращує когнітивну функцію. Причому, недавнє дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Neuroscience, показало, що вже 10 хвилин медитації позитивно впливають на час реакції і точність оцінок (в експерименті добровольцям пропонували пройти тест на уважність).

Друга перевага медитації - кращий контроль над емоціями. Справа в тому, що всі види медитації, крім концентрації, припускають рівне і глибоке дихання. Це, в свою чергу, позитивно впливає на здатність справлятися з почуттями, що може бути корисно як в побутових, так і в професійних відносинах.

Нарешті, медитація дійсно може справлятися зі стресом. В ході одного дослідження, наприклад, було встановлено, що практика допомагає полегшити симптоми і зняти занепокоєння у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника. Те ж саме, очевидно, відбувається з пацієнтами з хронічними болями.

Фахівці додають, що не існує «ідеального» або «кращого» типу медитації, тому що якщо ви пробуєте і вам подобається, то ви напевне рухаєтеся в правильному напрямку. З медитацією при цьому варто бути обережніше людям з діагностованими психічними розладами, на яких занадто глибоке занурення в себе може позначитися не кращим чином.