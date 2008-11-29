Україна погасила 1 мільярд доларів зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України погасило випуск облігацій зовнішньої державної позики на 1 мільярд доларів. Йдеться про євробонди, які видавалися під гарантію США. Про це 17 травня повідомили на офіційному сайті Мінфіну.

Дані єврооблігації були випущені в 2014 році зі ставкою 1,844 відсотків річних.

Раніше повідомлялося, що в найближчі два роки українському уряду необхідно виплатити десять мільярдів доларів за зовнішнім держборгом. Відповідні цифри наводяться в звіті Ради фінансової стабільності.

Тим часом державний і гарантований державою борг України продовжує зростати. Станом на 31 березня, обсяг держборгу становить 2 146 мільярдів гривень (Це приблизно 78,78 мільярдів доларів). Такі дані наводить офіційний сайт міністерства фінансів.

Днями в уряді схвалили розроблений Мінекономрозвитку прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Як кажуть чиновники, прогнозні показники були зверстані за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки України в 2016-2018 роках, а також оцінках поточної ситуації і припущеннях, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.