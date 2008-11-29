Конденсор кондиционера в система охлаждения автомобиля

Комфортность вождения автомобиля зависит от температуры и влажности. Летом кондиционер охлаждает, а зимой подсушивает воздух, поэтому на стеклах не образуется иней. Один из важнейших элементов системы - конденсор кондиционера, без которого система не сможет функционировать. Он напоминает по внешнему виду обычный радиатор. Если предстоит замена данного элемента, информация о его устройстве и особенностях позволит подобрать комплектующие.

Как работает конденсор

Это устройство, охлаждающее хладагент. Чтобы понять его назначение, необходимо рассмотреть работу системы. Вначале компрессор сжимает фреон до состояния горячего пара с высоким давлением. Попадая внутрь трубок радиатора, хладагент переходит из газообразного состояние в жидкое.

Затем жидкость попадает в ресивер-осушитель и фильтруется. Она переходит в среднее состояние – находящийся под низким давлением хладагент. Следующим шагом фреон попадает в испарительный блок, находящийся под приборной панелью. Внутри блока он становится паром, одновременно охлаждая окружающее пространство. Затем по воздуховодам охлажденный в испарителе воздух поступает в салон. Цикл замыкается и повторяется заново.

Между перечисленными элементами хладагент перемещается по трубопроводу. Заправочный клапан вместе с датчиками давления и температурными также входит в состав системы. Конденсор должен в первую очередь поглощать тепло, выделяемое сжатым под высоким давлением хладагентом.

Устройство конденсора

Изготавливается конденсор из алюминия, а устанавливается обычно в передней части авто. В целях повышения отдачи тепла и быстрейшего охлаждения рядом устанавливают вентиляторы. Основной элемент радиатора – сердцевина. Она образована трубками, внутри которых перемещается хладагент. На трубках располагаются так называемые соты. Это металлические ребра, охлаждающие фреон. С боков находятся полые баки цилиндрической формы. В некоторых автомобилях они используются для установки фильтра осушителя.

Распространенные поломки

Для нормальной работы климатической системы важно, чтобы обдув работал. Но и радиатор должен быть исправен, а ведь часто он покрывается ржавчиной или подвергается механическим повреждениям. Если трубки повредятся, хладагент вытечет наружу.

Обычно неисправности наблюдаются в результате скопления грязи в конденсоре. В результате устройство не может охладить фреон до нужной температуры. Давление в системе повышается, кондиционер автоматически отключается. Причиной коррозии служит влажный климат, а также дорожные реагенты.

Ремонт и обслуживание

Рекомендуется ежегодно чистить и промывать радиатор. Тогда механизм прослужит дольше, улучшится тепловой обмен с окружающей средой. Принятые меры позволят избежать выхода из строя и расходов на ремонт или покупку новой детали.

При поломке обнаруживается течь фреона из проржавевших сот. Диагностика производится путем опрессовывания струей сжатого воздуха. В месте повреждения воздух будет выходить. В случае серьезного повреждения после дорожно-транспортного происшествия предпочтительнее использовать аргоновую сварку.

Если механические повреждения отсутствуют, но образовалась ржавчина, ремонт производится методом пайки. На заключительном этапе проверяют целостность механизма, выдувают воду и воздух. Радиатор ставят обратно, заправляют хладагентом и компрессорным маслом.

В случае серьезных повреждений ремонтировать конденсор нецелесообразно. Необходимо демонтировать поврежденный элемент, возможно, придется снять защитный кожух. Радиатор заменяют новым, используя при установке уплотнительные кольца.