Африка опинилася в руках "чорних" золотошукачів

Останнє розслідування розкрило існування в Африці величезного чорного ринку золота і численні факти незаконних поставок дорогоцінного металу на мільярди доларів в Європу, Сполучені Штати та інші держави світу через посередників в близькосхідних країнах, головним чином в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Митні документи підтверджують незаконні поставки сотень тон золота за останнє десятиліття з таких країн, як Гана, Кот-д'Івуар, Танзанія, Нігерія та Лівії, Судану.

"З 2016 року ОАЕ імпортували з Африки золота на $ 15,1 млрд, що більше, ніж будь-яка інша країна світу. Загальна вага склала 446 тонн. У 2006 р імпорт не перевищив 67 тонн, або на $ 1,3 млрд, - йдеться в розслідуванні інформагентства. - Більша частина золота не була зафіксована в документах про експорт африканських держав. П'ять експертів в області міжнародної торгівлі, заявили, що все це вказує на те, що значна кількість золота залишає Африку без сплати податків в державах, де воно видобувається".

І хоча про маломасштабний і індивідуальний видобуток (часто за участю дітей та збіднілих сімей), який довгий час підживлював чорний ринок Африки, вже давно відомо, аналітики вважають, що виявлені дані вказують на незаконний експорт в набагато більших масштабах, ніж вважалося раніше. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що великі злочинні синдикати все частіше беруть безпосередню участь у видобутку корисних копалин і контрабанді.

Нещодавно президент Гани Нана Акуфо-Аддо, другої за обсягами золотодобувної держави Африки, засудив зростаючу "великомасштабну і небезпечну" торгівлю, в організації якої, на його думку, винні іноземні мафіозні організації. Легітимні гірничодобувні компанії в Африці повідомили журналістам, що вони не відправляють своє золото в ОАЕ, вказуючи, що імпорт золота з Африки, швидше за все, походить з неофіційних джерел.

Лідери Танзанії і Замбії також недавно виступили із заявами, в яких вказується про збільшення незаконних операцій з видобутку корисних копалин і контрабанди "іноді за допомогою злочинних схем, часто з високими людськими і екологічними втратами". Тим часом, "кустарний" або дрібномасштабний метод видобутку корисних копалин часто призводить до витоку небезпечних хімічних речовин, у тому числі таких, як ртуть, азотна кислота і навіть ціанід в грунт і водойми, відзначається в розслідуванні.

В даний час вартість золота перевищує $ 40 тис. за кілограм, що робить незаконний видобуток і торгівлю дорогоцінними металами вкрай прибутковим бізнесом. Як стверджують африканські трейдери, золото можна імпортувати в Дубай з мінімальною кількістю документів. За словами представника Африканського союзу Френка муген континент залишає величезну кількість золота, яке ніде не фіксується, а головними бенефіціарами чорного ринку є близькосхідні країни, головним чином ОАЕ.

"ОАЕ - найбільший пункт призначення для африканського золота. Але найбільші країни-експортери Африки, згідно з даними, не завжди є найбільшими виробниками золота", - йдеться в розслідуванні.

З 2006 по 2016 рр. частка африканського золота в імпорті золота ОАЕ збільшилася з 18% до майже 50%. Торгівля дорогоцінними металами становить майже п'яту частину ВВП ОАЕ. Результати розслідування були представлені 14 урядам африканських країн, однак лише деякі лідери були готові визнати глибину проблеми.

"З них п'ять заявили про стурбованість з приводу контрабанди золота з їхніх країн і що вони намагаються боротися з нею. Один сказав, що не вважає контрабанду золота проблемою для своєї країни. Решта відмовилися від коментарів або взагалі не відповіли", - йдеться в розслідуванні.