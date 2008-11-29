Порошенко підписав указ про інавгурацію Зеленського

Документ включає ряд організаційних доручень і затверджує склад Оргкомітету щодо забезпечення проведення церемоніальних заходів.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №228 / 2019 "Про забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України". Текст документа оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Згідно з текстом указу, Порошенко доручив Міністерству закордонних справ запросити іноземних гостей і вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки та проведення інавгурації.

Матеріально-технічну сторону організації візьме на себе Кабмін і Державне управління справами.

Разом з цим Порошенко доручив утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією. Склад комітету наводиться нижче:

Боднар Петро Олегович - перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою).

Дніпровський Олексій Сергійович - керівник Апарату Адміністрації Президента України, співголова Організаційного комітету.

Богдан Андрій Йосипович - представник новообраного Президента України.

Гелетей Валерій Вікторович - начальник Управління державної охорони України.

Гресько Юрій Петрович - перший заступник Голови Державної прикордонної служби України.

Клімкін Павло Анатолійович - міністр закордонних справ України.

Кличко Віталій Володимирович - голова Київської міської державної адміністрації.

Колесник Ігор Іванович - перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Куцик Іван Маркович - керівник Державного управління справами.

Мельник Ярослав Володимирович - керівник Головного департаменту Державного Протоколу і Церемоніалу Адміністрації Президента України.

Наливайко Олег Ігорович - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Нищук Євген Миколайович - міністр культури України.

Попов Роман Анатолійович - начальник Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Тимошенко Кирило Владленович - представник новообраного Президента України.

Шефір Сергій Нахманович - представник новообраного Президента України

Яровий Сергій Анатолійович - перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Верховна Рада 16 травня визначилася з датою інавгурації Володимира Зеленського. Депутати розглянули три з семи поданих постанов з різними варіантами, зупинившись на понеділок, 20 травня. Якби жоден з варіантів не отримав необхідних для прийняття рішення голосів, то голова Верховної Ради Андрій Парубій сам призначив би дату.

Україна отримає нового президента Володимира Зеленського в 10 ранку 20 травня. Вчора народні депутати нарешті визначилися з датою і часом інавгурації. У команді Зе до вирішення депутатів поставилися двояко: з одного боку, добре, що вже визначено дату, з іншого - погано, що 20 травня робочий день.