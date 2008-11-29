Новий ботокс: косметика з ліфтинг-ефектом, яка дійсно працює

Хоча ін'єкції ботокса стають все менш популярними, поступаючись місцем філерам з гіалуроновою кислотою, ботокс залишається однією з найбільш затребуваних косметологічних процедур. Але ця процедура, як і багато інших в світі краси, підходить не всім.

В яких випадках від ін'єкцій варто триматися подалі? Чи можна впоратися з першими ознаками старіння за допомогою правильної косметики? І якщо так, то на що в ній слід звернути увагу? З усім цим розберемося прямо зараз.

Коли ботокс під забороною

Ін'єкції ботокса найчастіше містять ботулінічний токсин типу A, людський альбумін (білок, що міститься в плазмі крові) і додаткові стабілізуючі формулу компоненти. Вони працюють, як добре відомо, шляхом блокування нервових імпульсів в м'язах, що сприяє зменшенню активної міміки і зниження глибини зморшок.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання препаратів на основі токсину ботулізму для людей від 18 до 65 років. Але тільки при відсутності особливих рекомендацій лікаря.

Протипоказанням в даному випадку може стати схильність до алергічних реакцій, дерматологічні стану в області ін'єкції, період до і після операції, хвороби, пов'язані з функціонуванням м'язів і нервів, а також прийом певних лікарських препаратів. Також після ін'єкцій на шкірі можуть з'явитися синяки, що як би натякає, що не варто вирушати на процедуру перед важливим заходом. Плюс, важливо розуміти, що в середньому через три-чотири місяці м'язи повертають активність, так що для підтримки ефекту потрібні регулярні повторення.

Як зберегти молодість без уколів

Хоча інноваційні компоненти в складі б'юті-продуктів роблять рекламні слогани неймовірно привабливими, найефективнішими anti-age агентами як і раніше вважаються вітаміни Е, С і А. Вони мають здатність вирівнювати текстуру шкіри, запобігати першим ознакам старіння і борються з шкідливим впливом факторів навколишнього середовища . Ну, і допомагають якийсь час обійтися без ін'єкцій, якщо ви почали застосовувати їх досить рано.

З трендових компонентів увагу безперечно варто звернути на кераміди і колаген, а зі старих добрих - на всемогутню гіалуронову кислоту (бо зволоження ще нікому не шкодило) і кофеїн, здатний впоратися з набряком і вирівняти тон обличчя.

Важливо не забувати про догляд за ніжною зоною навколо очей (за допомогою чудо-патчів або легкого крему), оскільки саме тут зморшки утворюються насамперед, і адекватної ексфоліаціі, яка поліпшить проникність верхніх шарів шкіри. Нарешті, звертайте увагу на креми з запатентованими комплексами в складі - вони стануть розумною інвестицією в молодість і красу.

І ще: використовуйте засіб з SPF перед виходом на вулицю. Це корисно робити завжди, але особливо - при наявності в складі продуктів вітаміну А і його похідних. Справа в тому, що ретиноїди помітно збільшують фоточутливість шкіри, що пов'язано вже не просто зі зморшками, але з ризиком меланоми.