Китай розробляє технології для уловлювання парникових газів

Китай давно обігнав США як найбільшого в світі джерела викидів вуглекислого газу та інших парникових газів. Згідно з даними, зібраними Євросоюзом, в 2017 р в Китаї було викинуто в атмосферу 10,877 млрд т CO2.

Велика частина викидів CO2 в Китаї відбувається на вугільних електростанціях або в результаті хімічних процесів, наприклад при виробництві синтетичного аміаку, метанолу та добрив. Тепер країна прагне вловлювати частини CO2.

Китай активно працював над технологіями уловлювання, стиснення і закачування вуглекислого газу в підземні геологічні пласти для зберігання CO2 замість викиду в атмосферу.

Об'єкт, побудований в водоносних горизонтах під містом Ордос в автономному районі Внутрішня Монголія, як очікується, дозволить уловлювати не менше 100 тис. тон парникових газів на рік. Цей проект є частиною ініціативи, запущеної державною корпорацією CHN Energy Investment Corp у Внутрішній Монголії, яка залишається однією з найбільш залежних від викопного палива і вугілля провінцій Китаю.

Забруднення на півночі Китаю зросло на 16% в січні в результаті сплеску промислової активності

Об'єкт в Ордос зараз може вловлювати до 90% CO2, що виділяється при використанні викопного палива в місцевому виробництві електроенергії. Вуглекислий газ, що утворюється при спалюванні вугілля, після уловлювання зріджуватиметься.

Зріджений СО2 закачуватиметься через свердловини в водоносні горизонти на глибині від 1500 до 2500 м для зберігання.

Дочірнє підприємство під егідою Sinopec також будує підприємство з уловлення та зберігання вуглекислого газу в провінції Шаньдун, де розташований завод з виробництва добрив, який виробляє велику кількість CO2. Вуглекислий газ уловлюватиметься шляхом кріогенної дистиляції і транспортуватися по трубопроводу на довколишнє нафтове родовище. Після завершення об'єкт дозволить уловлювати і закачувати 400 тис. тонн CO2 на рік.

Хоча довгострокове зберігання CO2 є відносно новою концепцією, три додаткові об'єкти також функціонують або знаходяться на пізніх стадіях будівництва в Китаї. Принаймні ще вісім об'єктів по всій країні знаходяться в ранньому етапі планування і розробки, більшість з них призначені для уловлювання викидів від електростанцій.

Уряд Китаю робить зусилля по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Країна прагне перейти від споживання вугілля до використання більш чистого палива. Влада, особливо в північних регіонах країни, змусила мільйони домогосподарств і фабрик замінити вугільні котли газовими пальниками.