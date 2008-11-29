Вакарчук представив партію "Голос" і показав своїх соратників

Святослав Вакарчук представив свою партію. Як і припускали ЗМІ, політична сила отримала назву "Голос".

Музикант представив свою команду вранці 16 травня в прямому ефірі, трансляція йшла на його Фейсбук-сторінці. Також у партії з'явився свій сайт.

У музеї історії України в четвер поставили сцену, Вакарчук прийшов на захід у вишиванці, джинсах і білих кедах.

В команду музиканта увійшли екс-заступник міністра економіки (2015-2016) Айварас Абромавичус Юлія Клименко, колишня глава Одеської обласної адміністрації (2016) Соломія Бобровська, режисер і "кіборг" Андрій Шараскін, заслужений лікар України Юрій Соколов, колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Всі вони вийшли до Вакарчука на сцену.

Лідер "Океан Ельзи" назвав п'ять головних тез партії: інтереси громадян України, європейський вибір, економіка без олігархів, один закон для всіх і підзвітна громадянам влада.

- Нас цікавлять справжні, а не бутафорські зміни, - заявив музикант.

Більш детальну програму він обіцяв представити пізніше.