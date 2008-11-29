Волоські горіхи корисні для гіпертоніків

Про користь волоських горіхів (і горіхів в принципі) сказано вже чимало. Дослідники з Пенсільванії знайшли ще одну причину включити їх в раціон. Пенні Кріс-Етертон (Penny Kris-Etherton) і її колеги стверджують, що волоські горіхи здатні знижувати артеріальний тиск, а тому гіпертоніки повинні регулярно вживати їх. До складу горіхів входить альфа-ліноленова кислота, яка, припускають вчені, і забезпечує необхідний терапевтичний ефект.

Довести користь волоських горіхів вченим вдалося в експерименті на 45 добровольцях, кожен з яких страждав зайвою вагою. Учасники (усім їм було від 30 до 65 років) спочатку дотримувалися типової для США дієти, після чого випадковим чином були розділені на 3 групи, в результаті чого вони стали вживати менше насичених жирів.

В якості альтернативного джерела жирів одній групі було запропоновано щодня їсти волоські горіхи, двом іншим - отримувати поліненасичені жирні кислоти з інших джерел. Призначеної дієти потрібно було дотримуватися протягом 6 тижнів. За цей час вчені регулярно обстежували учасників, брали у них аналізи і вимірювали тиск. Виявилося, що дієта, що включала в себе волоські горіхи, найбільш ефективно знижувала артеріальний тиск у гіпертоніків. Це означає, пояснюють вчені, що справа не тільки в альфа-ліноленовій кислоті, але і в інших компонентах, присутніх в горіхах.